L'avion de chasse indien Tejas s'écrase dans une boule de feu au salon aéronautique de Dubaï, tuant le pilote

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des images montrent de la fumée noire s'élevant du site de l'accident

L'armée de l'air indienne annonce la constitution d'une commission d'enquête

Deuxième crash connu d'un avion de combat produit en Inde

Avion construit par Hindustan Aeronautics Ltd, équipé de moteurs GE

Un avion de chasse Tejas, produit en Inde, s'est écrasé dans une boule de feu au salon aéronautique de Dubaï lors d'une démonstration aérienne vendredi, tuant son pilote, et l'armée de l'air indienne a déclaré qu'elle mettait en place une commission d'enquête pour déterminer les causes de cet accident.

Des images du site ont montré de la fumée noire s'élevant derrière une piste d'atterrissage clôturée. Le gouvernement de Dubaï a diffusé une photo montrant des équipes de pompiers en train d'éteindre les débris fumants.

Selon un témoin, l'avion de chasse volait à basse altitude vers 14h15 (1015 GMT) avant de s'écraser.

L'ACCIDENT S'EST PRODUIT LE DERNIER JOUR DU MEETING AÉRIEN

Il s'agit du deuxième accident connu de l'avion de chasse, construit par l'entreprise publique Hindustan Aeronautics Ltd

HIAE.NS et équipé de moteurs General Electric GE.N . Le premier accident s'est produit lors d'un exercice en Inde en 2024.

Ce jet, dont le nom signifie "brillance" en sanskrit, est considéré comme crucial pour les efforts de l'Inde visant à moderniser sa flotte aérienne, composée principalement de chasseurs russes et ex-soviétiques.

L'accident s'est produit au cours de la dernière journée du salon aéronautique, le plus grand événement aéronautique du Moyen-Orient , qui a débuté lundi.

"Une commission d'enquête est en cours de constitution pour déterminer les causes de l'accident", a déclaré l'IAF dans un communiqué.

Le gouvernement de Dubaï a déclaré que des équipes d'urgence géraient la situation sur place.

Fabriqué pour la première fois en 2001, mais remontant à des études réalisées deux décennies plus tôt, le Tejas a été conçu comme un avion de combat léger destiné à remplacer la flotte indienne de MiG-21 russes.

L'IAF prévoit d'exploiter une flotte de près de 220 chasseurs Tejas et ses variantes avancées Mk-1A au cours de la prochaine décennie, une fois que HAL aura achevé les commandes en cours.

LE PREMIER CHASSEUR INDIEN ENTIÈREMENT NATIONAL

Mais la mise en service de l'avion de combat a été retardée en raison de la lenteur des livraisons de moteurs de GE, qui a invoqué les problèmes de chaîne d'approvisionnement rencontrés après la COVID-19.

"Il s'agit du premier chasseur indien entièrement national qui n'est pas basé sur des conceptions étrangères", a déclaré Francis Tusa, analyste de la défense basé en Grande-Bretagne, ajoutant que l'intérêt pour l'exportation était jusqu'à présent limité. "Des travaux sont en cours sur un Tejas Mark II", a-t-il ajouté.

L'Inde avait sondé l'intérêt d'acheteurs étrangers potentiels lors du salon aéronautique, qui dure une semaine. Il s'agit d'une arène majeure pour les marchés mondiaux de l'armement et des avions de ligne, bien connue pour ses démonstrations de voltige audacieuses qui utilisent de vastes étendues d'espace aérien.

S'adressant à l'agence de presse indienne ANI à Dubaï lundi, le vice-chef d'état-major de l'armée de l'air indienne, le maréchal de l'air Narmdeshwar Tiwari, a déclaré que le Tejas avait déjà participé au salon et qu'il devrait susciter encore plus d'intérêt cette année.

"Nous nous attendons à ce que l'exposition de cette année réponde à de grandes attentes, non seulement pour la population locale mais aussi pour les visiteurs, afin de présenter au moins les capacités de l'avion", a-t-il déclaré.