L'avertissement sur les perspectives de Singapore Airlines jette une ombre sur le salon de l'aéronautique

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Singapore Airlines chutent de près de 10 % après la publication des résultats

Le transporteur met en garde contre la pression sur les prix des billets et la hausse des coûts

Les inspections des moteurs posent également des problèmes aux compagnies aériennes

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 8) par Lisa Barrington, Brenda Goh et Joe Brock

L'avertissement de Singapore Airlines SIAL.SI sur la pression exercée sur le prix des billets et l'augmentation des coûts a fait chuter ses actions de près de 10 % mercredi, jetant une ombre sur le salon aéronautique de Singapour.

Le plongeon le plus important du cours de l'action de la compagnie aérienne asiatique en une journée depuis que l'industrie mondiale du voyage s'est arrêtée en mars 2020 à cause du COVID-19 est survenu après que les bénéfices du trimestre de décembre aient manqué les attentes du marché mardi.

Elle a mis en évidence les préoccupations plus générales de l'industrie aéronautique concernant les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et les perspectives plus prudentes en Asie, alors que les voyages internationaux en Chine se remettent de la pandémie à un rythme plus lent que dans la plupart des autres pays du monde.

Alors qu'Airbus AIR.PA , Boeing BA.N et la société chinoise COMAC cherchent à conclure des contrats d'achat d'avions lors du plus grand rassemblement aéronautique d'Asie, Singapore Airlines a déclaré mardi que les prix élevés du carburant, les pressions inflationnistes et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement représentaient des défis pour les compagnies aériennes du monde entier.

"Le rendement des passagers continue de subir la pression d'une concurrence accrue alors que la restauration des capacités se poursuit dans l'ensemble de l'industrie", a ajouté la compagnie aérienne.

Le bénéfice net du transporteur, bien que toujours élevé, a chuté pendant deux trimestres consécutifs après avoir atteint un record au trimestre de juin de l'année dernière, lorsqu'il avait été soutenu par une forte demande de voyages d'été après la pandémie.

"L'année dernière, la demande était refoulée, les voyages de revanche", a déclaré Mabel Kwan, directrice générale d'Alton Aviation Consultancy, basée à Singapour, en marge du salon de l'aéronautique.

"Les résultats vont au-delà de la reprise due à la pandémie, les fondamentaux reprennent un peu le dessus, et la croissance élevée que nous avons connue l'année dernière se normalise un peu", a-t-elle ajouté.

L'avertissementdu transporteur singapourien fait suite aux résultats plus faibles que prévu d'Air New Zealand AIR.NZ , qui a annoncé lundi des résultats plus faibles que prévu pour les six mois se terminant en juin, en raison des défis posés par les exigences de maintenance des moteurs, les risques économiques et d'inflation, les premiers signes de ralentissement de la demande intérieure et la concurrence intense sur les itinéraires américains.

Selon le fournisseur de données aéronautiques OAG, la capacité de vol entre les États-Unis et la Chine reste inférieure de plus de 75 % aux niveaux d'avant la pandémie, les services étant lentement rétablis dans un contexte de tensions entre les deux gouvernements. Entre-temps, les transporteurs américains ont envoyé davantage d'avions long-courriers en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce qui a pesé sur les tarifs pratiqués sur ces marchés.

Parmi les autres difficultés rencontrées par les compagnies aériennes, citons la nécessité d'immobiliser certains avions pour inspecter les moteurs afin de détecter d'éventuels composants défectueux.

La compagnie philippine à bas prix Cebu Pacific CEB.PS a immobilisé 10 Airbus de la famille A320neo sur le site pour que des ouvriers vérifient les moteurs GTF de Pratt & Whitney, filiale de RTX RTX.N , a déclaré son directeur général Michael Szucs en marge du salon de l'aéronautique.

Air New Zealand, qui utilise également les moteurs, a déclaré que les inspections lui coûteraient 35 millions de dollars néo-zélandais (21,64 millions de dollars) au cours du semestre actuel, y compris le coût des avions loués à court terme et l'ajout de ressources au centre de contact pour les clients concernés. (1 $ = 1,6171 dollar néo-zélandais)