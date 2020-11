Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Autriche ordonne la fermeture de deux mosquées radicales Reuters • 06/11/2020 à 17:20









(Actualisé avec confirmation, précisions et maintien en détention de huit suspects) VIENNE, 6 novembre (Reuters) - L'Autriche a ordonné la fermeture de deux mosquées radicales, quatre jours après l'attaque meurtrière de Vienne revendiquée par le groupe Etat islamique, a annoncé vendredi la ministre de l'Intégration, Susanne Raab. Parmi ces deux mosquées, l'une est techniquement une association que l'assaillant de Vienne fréquentait régulièrement et qui a contribué à sa radicalisation, a expliqué la ministre au cours d'une conférence de presse. L'assaillant, un jeune homme de 20 ans, de nationalité autrichienne et nord-macédonienne, a tué quatre personnes lundi soir en plein coeur de la capitale autrichienne avant d'être abattu par la police. Depuis les autorités ont arrêté 15 personnes, toutes liées à l'islam radical, dans le cadre de l'enquête sur cet attentat. Un tribunal de Vienne a ordonné vendredi que huit d'entre elles, âgées de 16 à 24 ans, soient placées en détention provisoire, a déclaré la ministre autrichienne. La police allemande a par ailleurs procédé ce vendredi à des perquisitions liées à quatre personnes soupçonnées de contacts avec le tireur de Vienne . Deux hommes ont également été interpellés en Suisse. (François Murphy et Kirsti Knolle; avec Michael Shields; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.