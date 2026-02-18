L'Autriche mise sur les énergies renouvelables et le gaz africain pour réduire sa dépendance au GNL américain, selon une secrétaire d'État

La sécurité énergétique et la dépendance à l'égard des États-Unis sont les principales préoccupations, selon la secrétaire d'État

L'Autriche espère se diversifier grâce au gaz africain et aux énergies renouvelables

Réunion biennale des ministres de l'énergie des pays de l'OCDE à Paris

PARIS, 18 février - L'Autriche cherche à développer les énergies renouvelables et à augmenter les importations de gaz en provenance d'Afrique pour éviter de devenir trop dépendante du gaz naturel liquéfié américain alors que l'Europe remodèle son approvisionnement en énergie, a déclaré mercredi à Reuters la secrétaire d'État à l'énergie du pays.

Les pays européens se demandent comment maintenir les prix de l'électricité à un niveau abordable, alors que l'Union européenne éliminera progressivement le gaz russe d'ici 2027, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022. De nombreux gouvernements craignent de remplacer une dépendance par une autre sous la présidence américaine de Donald Trump.

"Les États-Unis ne sont pas prévisibles à l'heure actuelle, c'est pourquoi l'Autriche cherche vraiment à s'assurer qu'elle dispose de GNL provenant de différentes sources", a déclaré Elisabeth Zehetner, secrétaire d'État autrichienne à l'énergie.

Mme Zehetner fait partie des ministres de 38 pays de l'OCDE réunis à Paris pour discuter de la sécurité énergétique lors d'une réunion de l'Agence internationale de l'énergie.

VIVRE AVEC DES DÉPENDANCES

"Depuis le début de l'année dernière, nous n'importons plus de gaz russe, mais nous sommes confrontés au même problème avec le GNL. Et si plus de 40 % des importations européennes de GNL proviennent uniquement des États-Unis, nous devons nous demander si nous n'avons pas échangé une dépendance contre une autre", a-t-elle ajouté.

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a critiqué mardi l'accent mis par l'AIE sur les énergies renouvelables et la politique climatique, exhortant l'Europe à acheter davantage de GNL américain à des prix qui, selon lui, seraient bas .

Toutefois, Mme Zehetner a déclaré que la plupart des ministres présents à la première session de mercredi ont réaffirmé leur engagement à développer les énergies renouvelables parce qu'elle est domestique et peu coûteuse à produire, tout en notant que le gaz naturel reste essentiel pour assurer la stabilité de l'approvisionnement.

"La production nationale est plus fiable que n'importe quel type d'importations... mais nous savons que nous serons encore dépendants du gaz pendant de nombreuses décennies. La question est de savoir comment nous vivons avec ces dépendances", a déclaré Mme Zehetner.

L'Autriche espère augmenter ses importations de gaz en provenance d'Afrique via le gazoduc Transmed qui arrive en Italie, a-t-elle dit, et du champ roumain Neptun Deep dans la mer Noire, développé par la société autrichienne OMV OMVV.VI , qui commencera à produire l'année prochaine . L'Autriche importe déjà de la Norvège, des États-Unis et du Qatar.

Interrogée sur un éventuel retour au gaz russe, Mme Zehetner a déclaré que l'Autriche préférerait acheter de l'énergie renouvelable à l'Ukraine, mais elle a ajouté qu'en cas d'accord de paix acceptable pour Kyiv, une certaine quantité de gaz russe pourrait à nouveau être envisagée.

"En ce qui concerne le rôle de la Russie, nous avons appris notre leçon et nous ne voulons pas être dépendants de qui que ce soit", a-t-elle dit.

Un porte-parole de la secrétaire d'État a déclaré plus tard dans la journée de mercredi que l'Autriche n'était pas intéressée par un retour aux livraisons de gaz russe et qu'elle se conformait aux règles de l'UE visant à supprimer progressivement les importations russes.

"Dans un scénario hypothétique d'après-guerre - sous réserve d'un accord de paix accepté par Kyiv - l'Europe pourrait réévaluer le cadre géopolitique et énergétique global", a déclaré le porte-parole.