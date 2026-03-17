L'autorité italienne de surveillance des ententes et des abus de position dominante lance une enquête sur le secteur de l'informatique quantique

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L'autorité de la concurrence italienne a lancé mardi une enquête sur le secteur de l'informatique quantique, citant les risques liés à la concentration du marché, au verrouillage technologique et à l'influence croissante des fournisseurs mondiaux de services d'informatique en nuage (cloud) dans la définition de l'accès.

Selon le cabinet de conseil McKinsey, la technologie quantique pourrait rendre le traitement beaucoup plus rapide que l'informatique conventionnelle, elle a le potentiel d'affecter tous les secteurs de l'économie et pourrait valoir des milliers de milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

L'autorité a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les lourdes exigences en matière d'investissement, l'expansion rapide du paysage des brevets et la dépendance à l'égard du matériel et des logiciels propriétaires pourraient favoriser un petit nombre d'acteurs dominants.

Elle a notamment attiré l'attention sur les grands "hyperscalers" de l'informatique en nuage qui ont commencé à offrir des capacités d'informatique quantique dans le cadre de leurs plateformes, ce qui pourrait étendre leur pouvoir de marché existant à ce domaine émergent.

Dans le cadre de cet examen, l'autorité de régulation italienne, qui n'a fait aucune référence à des entreprises spécifiques dans sa déclaration, recueillera les points de vue des acteurs du marché.

Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O font partie des grandes entreprises technologiques qui investissent dans l'informatique quantique, qui promet de résoudre des problèmes hors de portée des machines actuelles.

L'autorité de régulation italienne a également constaté une forte augmentation des dépôts de brevets liés à l'informatique quantique, dépassant les autres domaines technologiques et contribuant à ce qu'elle décrit comme une tendance à la "préemption technologique" mondiale qui pourrait nuire à la contestabilité du marché.

Elle a ajouté que les acquisitions de start-ups quantiques à un stade précoce méritent un examen plus approfondi, y compris en Italie, où ces entreprises sont de plus en plus nombreuses.

L'autorité de régulation a déclaré qu'elle prévoyait de conclure l'enquête d'ici le 31 décembre. Les parties prenantes peuvent soumettre des contributions d'ici le 30 avril sur la structure du marché, la dynamique concurrentielle, la propriété intellectuelle, les tendances en matière de consolidation et les questions de dépendance stratégique.