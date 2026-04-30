L'autorité italienne de régulation des médias demande à l'UE d'enquêter sur les outils de recherche basés sur l'IA de Google suite aux inquiétudes des éditeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'AGCOM, l'autorité italienne de régulation des communications, a demandé jeudi à la Commission européenne d'enquêter sur les fonctionnalités de recherche basées sur l'IA de Google, craignant qu'elles ne nuisent aux éditeurs de presse et ne compromettent le pluralisme des médias.

L'AGCOM, agissant en sa qualité de coordinateur des services numériques en Italie, a déclaré avoir saisi Bruxelles d'une demande visant à ce que Google Ireland Ltd fasse l'objet d'une évaluation formelle de ses services “AI Overviews” et “AI Mode” au titre de la loi européenne sur les services numériques (Digital Services Act) (DSA), à la suite d'une plainte déposée par la fédération italienne des éditeurs de journaux, la FIEG.

Google, une filiale d'Alphabet GOOGL.O , n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La FIEG a fait valoir que les résumés de recherche générés par l'IA dissuadent les utilisateurs de cliquer sur les sources d'information originales, menaçant ainsi la viabilité économique des éditeurs, en particulier des petits médias indépendants.

La FIEG a également exprimé des inquiétudes quant à l'exactitude des réponses générées par l'IA, mettant en garde contre le risque que des “hallucinations” – des informations fausses ou inventées – se propagent sans que les utilisateurs puissent facilement vérifier leurs sources.

L'AGCOM a déclaré qu'elle demandait à la Commission d'évaluer si Google avait enfreint les obligations de la DSA en matière d'atténuation des risques systémiques, de liberté et de pluralisme des médias, et de transparence algorithmique — des règles qui s'appliquent aux très grandes plateformes en ligne et aux moteurs de recherche.

L'autorité de régulation italienne a également annoncé qu'elle mettrait en place une table ronde permanente réunissant Google, d'autres plateformes et des éditeurs afin de discuter des droits d'auteur, de l'intelligence artificielle et du pluralisme des médias.