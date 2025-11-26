L'autorité italienne de la concurrence pourrait limiter Meta alors que l'enquête sur l'IA de WhatsApp s'élargit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'intégration du service d'IA de Meta dans WhatsApp fait l'objet d'un examen minutieux

Des mesures provisoires pourraient inclure la suspension des nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp pour les entreprises

Meta est accusée de bloquer les chatbots d'IA rivaux, ce qui affecte la concurrence

(Ajout d'un commentaire de l'entreprise aux paragraphes 6, 7 et 13, et d'un risque de restrictions potentielles au paragraphe 4) par Elvira Pollina

L'organisme italien de surveillance de la concurrence a déclaré qu'il pourrait imposer des mesures provisoires à Meta META.O alors qu'il élargit une enquête visant à déterminer si le géant technologique américain a abusé de sa position dominante en bloquant les chatbots d'IA rivaux de son service de messagerie WhatsApp.

L'affaire souligne la surveillance réglementaire croissante de la poussée de Big Tech dans l'IA générative, alors que les plateformes avec des bases d'utilisateurs massives telles que WhatsApp deviennent des passerelles clés pour de nouveaux services.

Mercredi, l'autorité a déclaré qu'elle élargissait une enquête qu'elle avait ouverte en juillet pour couvrir la mise à jour des conditions de la plateforme commerciale de WhatsApp, qui aide les entreprises à gérer les communications avec les clients, et les outils de chatbot d'IA nouvellement ajoutés dans l'application de messagerie.

Mercredi également, l'autorité de surveillance a déclaré qu'elle avait entamée une procédure visant à imposer d'éventuelles mesures provisoires, qui pourraient inclure la suspension des nouvelles conditions et la limitation de l'intégration de Meta AI dans WhatsApp pendant que l'enquête se poursuit.

WHATSAPP RIPOSTE AUX "ALLÉGATIONS INFONDÉES "Nous rejetons fermement ces allégations infondées", a déclaré un porte-parole de WhatsApp dans un communiqué. Le porte-parole a ajouté que l'interface commerciale de l'API WhatsApp "n'a jamais été conçue pour être utilisée pour des chatbots d'IA et que cela mettrait nos systèmes à rude épreuve".

L'autorité de régulation italienne avait précédemment affirmé que Meta avait abusé de sa position dominante en intégrant son assistant Meta AI dans WhatsApp sans le consentement des utilisateurs, ce qui pourrait nuire à ses concurrents. Mercredi, l'autorité italienne de la concurrence a déclaré que Meta avait modifié les conditions de WhatsApp Business Solution le 15 octobre afin d'interdire aux entreprises proposant des services d'IA d'utiliser la plateforme si ces services constituent leur principale caractéristique.

Les nouvelles conditions de service s'appliquent immédiatement aux nouveaux arrivants et, à partir du 15 janvier 2026, aux entreprises déjà présentes sur WhatsApp. L'autorité a averti que ces mesures pourraient exclure les concurrents de la vaste base d'utilisateurs de WhatsApp - plus de 37 millions en Italie - et fausser la concurrence dans les services de chatbot d'IA, compte tenu de la réticence des consommateurs à changer leurs habitudes, ce qui rend plus difficile le passage à des services rivaux. WhatsApp a contesté cet argument. "La récente mise à jour n'affecte pas les dizaines de milliers d'entreprises qui fournissent une assistance à la clientèle et envoient des mises à jour pertinentes, ni les entreprises qui utilisent l'assistant d'IA de leur choix pour discuter avec leurs clients", a déclaré le porte-parole. L'enquête devrait se terminer à la fin de l'année 2026. Les entreprises qui enfreignent les règles de concurrence de l'UE en abusant d'une position dominante peuvent se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires mondial.