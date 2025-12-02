L'autorité irlandaise de régulation des médias ouvre des enquêtes sur TikTok et LinkedIn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité irlandaise de régulation des médias a ouvert des enquêtes sur TikTok et LinkedIn mardi, car elle craint que leurs mécanismes de signalement de contenus illégaux ne soient pas faciles d'accès ou ne permettent pas aux internautes de signaler anonymement des contenus à caractère pédopornographique.

Ces enquêtes ont été ouvertes par l'autorité de régulation dans le cadre de son nouveau rôle de supervision de la conformité des plateformes établies en Irlande avec la loi sur les services numériques de l'Union européenne (DSA). Elle évaluera les cas de violation présumée de certaines parties de la loi.

De nombreuses grandes multinationales technologiques ont leur siège européen en Irlande. Si un fournisseur est reconnu coupable d'avoir enfreint la loi sur les services numériques, le régulateur irlandais peut lui infliger une amende pouvant aller jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires annuel.

Les enquêtes sur TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, et sur LinkedIn, propriété de Microsoft, découlent d'un examen de la conformité des fournisseurs en ligne à l'obligation de mettre en place des mécanismes permettant aux utilisateurs de signaler des contenus illégaux.

"Dans le cas de ces plateformes, il y a des raisons de penser que leurs mécanismes de signalement de contenus illégaux ne sont pas faciles d'accès ou conviviaux, qu'ils ne permettent pas aux utilisateurs de signaler des contenus pédopornographiques de manière anonyme, comme l'exige la DSA, et que la conception de leurs interfaces peut dissuader les utilisateurs de signaler des contenus illégaux", a déclaré John Evans, le commissaire aux services numériques de l'autorité irlandaise de régulation.

M. Evans a indiqué qu'un certain nombre d'autres fournisseurs avaient apporté des modifications importantes à leurs mécanismes de signalement des contenus illégaux après avoir consulté l'autorité de régulation. Ce dernier a demandé des informations complémentaires à certains d'entre eux et n'exclut pas de prendre d'autres mesures réglementaires, a-t-il ajouté.

Le mois dernier, l'autorité de régulation irlandaise a ouvert sa première enquête dans le cadre de la DSA, une enquête sur la plateforme de médias sociaux X.

L'UE a pris des mesures répressives à l'encontre des grandes entreprises technologiques en utilisant la DSA, qui exige que les grandes plateformes telles que les sites de médias sociaux et les moteurs de recherche mettent en place des mesures solides pour atténuer la diffusion de contenus illégaux et préjudiciables.