L'autorité indienne de régulation de l'espace choisit PixxelSpace, soutenu par Google, pour sa propre constellation de satellites

L'autorité indienne de régulation spatiale a choisi un consortium dirigé par la startup PixxelSpace, soutenu par Google, pour construire une constellation commerciale de satellites d'observation de la terre, avec un investissement de plus de 12 milliards de roupies (soit près de 137 millions de dollars) sur les cinq prochaines années, a-t-on appris mardi.

Le consortium, composé des entreprises locales de technologie spatiale Piersight Space, Satsure Analytics India et Dhruva Space, concevra, construira et exploitera les satellites, a déclaré le Centre national indien de promotion et d'autorisation spatiale (IN-SPACe).

Le consortium dirigé par PixxelSpace a remporté le projet en devançant les fabricants indiens d'équipements de défense Astra Microwave ASTM.NS et Bharat Electronics BAJE.NS .

Le gouvernement indien souhaite réduire sa dépendance à l'égard des systèmes étrangers, notamment le Global Positioning System (GPS), largement utilisé aux États-Unis, et affirme que son système régional de navigation par satellite , appelé NavIC (Navigation with Indian Constellation), offre une navigation nationale plus précise et que son utilisation serait bénéfique pour l'économie.

Cela va dans le sens de la volonté d'autosuffisance du Premier ministre Narendra Modi, qui a également élargi l'utilisation de NavIC.

L'Inde a également poussé les géants de la technologie à rendre leurs smartphones compatibles avec son propre système de navigation dans les mois à venir, ce qui a inquiété des entreprises comme Samsung, Xiaomi et Apple.

(1 $ = 87,6790 roupies indiennes)