 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 706,42
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'autorité indienne de régulation de l'espace choisit PixxelSpace, soutenu par Google, pour sa propre constellation de satellites
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 et 3, ainsi que des éléments de contexte aux paragraphes 4 et 7)

L'autorité indienne de régulation spatiale a choisi un consortium dirigé par la startup PixxelSpace, soutenu par Google, pour construire une constellation commerciale de satellites d'observation de la terre, avec un investissement de plus de 12 milliards de roupies (soit près de 137 millions de dollars) sur les cinq prochaines années, a-t-on appris mardi.

Le consortium, composé des entreprises locales de technologie spatiale Piersight Space, Satsure Analytics India et Dhruva Space, concevra, construira et exploitera les satellites, a déclaré le Centre national indien de promotion et d'autorisation spatiale (IN-SPACe).

Le consortium dirigé par PixxelSpace a remporté le projet en devançant les fabricants indiens d'équipements de défense Astra Microwave ASTM.NS et Bharat Electronics BAJE.NS .

Le gouvernement indien souhaite réduire sa dépendance à l'égard des systèmes étrangers, notamment le Global Positioning System (GPS), largement utilisé aux États-Unis, et affirme que son système régional de navigation par satellite , appelé NavIC (Navigation with Indian Constellation), offre une navigation nationale plus précise et que son utilisation serait bénéfique pour l'économie.

Cela va dans le sens de la volonté d'autosuffisance du Premier ministre Narendra Modi, qui a également élargi l'utilisation de NavIC.

L'Inde a également poussé les géants de la technologie à rendre leurs smartphones compatibles avec son propre système de navigation dans les mois à venir, ce qui a inquiété des entreprises comme Samsung, Xiaomi et Apple.

(1 $ = 87,6790 roupies indiennes)

Valeurs associées

ALPHABET-A
201,0000 USD NASDAQ -0,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ETIENNE LAURENT )
    Qu'est-ce que la Garde nationale déployée par Trump à Washington?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.08.2025 13:23 

    Donald Trump va mobiliser la Garde nationale à Washington, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents", tandis que la maire de la capitale américaine dément une hausse de la criminalité. Le président américain a dit déployer, ... Lire la suite

  • La Bourse de New York
    Prudence en vue à Wall Street avant l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:50 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue sur une note prudente mardi avant la publication de données sur l'inflation américaine et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, les investisseurs prenant acte de la trêve commerciale prolongée entre ... Lire la suite

  • Le responsable du Hamas Khalil Al-Hayya
    Poursuite des bombardements sur Gaza, le chef du Hamas attendu au Caire
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:47 

    par Nidal al-Mughrabi Le chef du bureau politique du Hamas Khalil Al-Hayya devrait se rendre mardi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens, a-t-on appris d'une source proche du groupe palestinien, alors que les bombardements israéliens se poursuivent ... Lire la suite

  • Le chef de la junte birmane, le général Min Aung Hlaing, préside un défilé militaire à Naypyitaw
    Birmanie: Un rapport de l'Onu accuse l'armée d'actes de torture systématiques
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:45 

    Des enquêteurs de l'Onu ont déclaré mardi avoir trouvé des preuves d'actes de torture systématiques commis par les forces de sécurité birmanes et avoir identifié certains des principaux responsables. Le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM), a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank