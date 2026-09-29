L'autorité ghanéenne chargée de l'environnement vise la société chinoise Cardinal et d'autres entreprises dans le cadre d'une campagne de répression contre l'exploitation minière

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* La société Cardinal Namdini Mining a reçu un avis de fermeture préalable, selon un responsable de l'EPA

* L'EPA passe des inspections périodiques à une surveillance et une application continues de la réglementation

* L'autorité examine s'il est nécessaire de poursuivre le dialogue avec Gold Fields

par Maxwell Akalaare Adombila

L'Autorité ghanéenne de protection de l'environnement (EPA) a émis un avis de fermeture préalable à l'encontre de la société chinoise Cardinal Namdini Mining suite à un accident qui n'aurait pas été signalé, alors qu'elle renforce ses mesures de contrôle dans l'ensemble du secteur minier, a déclaré un haut responsable de l'autorité.

Michael Ayamga, directeur général adjoint chargé des opérations à l’EPA, a également déclaré à Reuters que l’autorité examinait actuellement les conclusions d’une récente inspection menée sur l'exploitation de Tarkwa de la société minière sud-africaine Gold Fields GFIJ.J , et qu’elle avait fermé la semaine dernière le site de la société chinoise Earl International Group en raison de ce qu’il a qualifié de « problème de conformité historique » lié à des activités illégales d’extraction d’or.

M. Ayamga a ajouté que l’autorité avait également infligé une amende l’année dernière à la petite mine d’Iduapriem d'AngloGold AU.N pour des infractions environnementales qu’il n’a pas souhaité détailler.

RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DU SECTEUR POUR STIMULER LES RECETTES

Un porte-parole d’Earl a déclaré que la société avait répondu aux préoccupations de l’EPA et avait été autorisée à reprendre ses activités lundi, en citant un permis environnemental signé par le directeur général de l’organisme de régulation le 28 septembre.

Cardinal Namdini Mining, détenue par la société chinoise Shandong Gold 600547.SS , et la société minière sud-africaine AngloGold n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Ghana, premier producteur d’or d’Afrique, a renforcé la surveillance de son secteur minier afin d’augmenter les recettes, d’accroître la participation locale et de renforcer le respect des règles. Le gouvernement a également augmenté les redevances , élargi les règles relatives au contenu local et fait avancer une nouvelle loi minière visant à accroître la surveillance de l’État et la participation ghanéenne dans ce secteur lucratif .

L’EPA, quant à elle, passe d’inspections périodiques à une surveillance et une application continues de la réglementation, avec des audits environnementaux, sociaux et de gouvernance prévus dans l’ensemble du secteur, a déclaré M. Ayamga.

"Nous ne voulons pas être réactifs, mais proactifs", a-t-il déclaré. "Nous voulons aller au-delà des visites et audits ponctuels pour passer à la mise en application de la réglementation."

RAPPORT D’INSPECTION DE GOLD FIELDS EN COURS D’EXAMEN

La direction de l’EPA a récemment reçu un rapport de son équipe d’inspecteurs concernant l’exploitation aurifère de Gold Fields à Tarkwa et examine actuellement les conclusions afin de déterminer si une intervention supplémentaire auprès de l’entreprise est nécessaire, a déclaré M. Ayamga.

L’EPA n’a divulgué aucune conclusion issue de cette inspection, a déclaré un représentant de Gold Fields en réponse à des questions.

Gold Fields a indiqué avoir été informée le 14 septembre de l’intention de l’autorité de régulation de mener une vaste évaluation des impacts environnementaux, sociaux, de gouvernance et socio-économiques à Tarkwa.

La société minière a indiqué avoir demandé un délai supplémentaire pour examiner la portée de cette évaluation et obtenir des conseils avant de se prononcer.

Gold Fields a ajouté que le site de Tarkwa faisait l’objet d’une surveillance régulière, d’un contrôle indépendant et d’une supervision réglementaire. L’entreprise a précisé qu’elle détenait la certification environnementale ISO 14001 depuis 23 ans et la certification du Code international de gestion du cyanure depuis 18 ans.

Concernant Cardinal, M. Ayamga a déclaré que la notification était en partie liée au manquement présumé à l’obligation de signaler rapidement le détachement d’une canalisation de résidus, qui a entraîné un déversement provenant d’un système de transport de déchets miniers.

Gold Fields cherche à garantir l’avenir à long terme de Tarkwa, dont le bail minier expire en 2027 après avoir perdu l’année dernière la mine plus petite de Damang .