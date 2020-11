Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'autorité de transport public de Cologne commande à Alstom et Kiepe Electric la fourniture de 64 trams Reuters • 25/11/2020 à 08:52









25 novembre (Reuters) - ALSTOM SA ALSO.PA : * L'AUTORITÉ DE TRANSPORT PUBLIC DE COLOGNE COMMANDE À ALSTOM ET KIEPE ELECTRIC LA FOURNITURE DE 64 TRAMS * LA PART D'ALSTOM S'ÉLÈVE À 60 % DE LA VALEUR TOTALE DU CONTRAT * LA COMMANDE DES NOUVEAUX TRAMWAYS DE TYPE CITADIS AVEC DES ADAPTATIONS SPÉCIALES POUR LE MARCHÉ ALLEMAND S'ÉLÈVE À 363 MILLIONS D'EUROS * CONTRAT AVEC LE CONSORTIUM DE FABRICANTS ALSTOM ET KIEPE ELECTRIC POUR LA FOURNITURE DE 64 TRAMWAYS À PLANCHER BAS * LES PREMIERS VÉHICULES DE PRÉSÉRIE SERONT LIVRÉS À LA RÉGIE DES TRANSPORTS PUBLICS DE COLOGNE À PARTIR DE FIN 2023 * LES VÉHICULES DE SÉRIE SUIVRONT UN AN PLUS TARD, À LA FIN DE 2024 * LE CONTRAT COMPREND ÉGALEMENT QUELQUES OPTIONS POUR UN TOTAL DE 47 UNITÉS DE VÉHICULES SUPPLÉMENTAIRES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.86%