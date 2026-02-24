L'autorité de surveillance italienne interdit à l'unité logistique d'Amazon d'utiliser les données personnelles de ses employés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire d'Amazon et des détails de la déclaration du paragraphe 3)

L'autorité italienne de protection de la vie privée a déclaré mardi qu'elle avait interdit à Amazon Italia Logistica AMZN.O d'utiliser les informations personnelles de 1 800 employés de son centre logistique de Passo Corese, au nord-est de Rome.

Amazon Italia Logistica doit également cesser de traiter les données collectées par quatre caméras de vidéosurveillance installées près des salles de bain et dans les zones de pause du centre, a déclaré l'autorité de régulation dans un communiqué.

Amazon n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les informations, qui étaient accessibles à de nombreux cadres, comprennent des détails sur les conditions médicales, la participation des travailleurs à des grèves et à des activités syndicales, ainsi que des détails sensibles sur les familles des travailleurs. Ce traitement est contraire aux règles qui interdisent aux employeurs de traiter des données qui ne sont pas pertinentes pour l'évaluation des compétences professionnelles, a déclaré l'autorité.

L'interdiction couvre les données collectées par le géant du commerce électronique pendant l'emploi et conservées jusqu'à 10 ans après que les travailleurs ont quitté l'entreprise, a ajouté l'autorité.

L'organisme de surveillance a également déclaré avoir effectué des inspections sur le site de Passo Corese entre le 9 et le 12 février et que son enquête se poursuivait afin d'examiner toute autre violation potentielle.