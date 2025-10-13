L'autorité de surveillance indienne demande à Air India d'inspecter le système d'alimentation électrique d'urgence de certains avions 787

(Corrige le paragraphe 3 pour indiquer que la déclaration d'Air India date du 5 octobre)

Le régulateur indien de l'aviation a déclaré lundi qu'il avait demandé à Air India d'inspecter le système d'alimentation de secours, connu sous le nom de Ram Air Turbine (RAT), sur certains de ses 787 jets.

La direction générale de l'aviation civile a également demandé à Boeing BA.N , le fabricant de ces avions, de soumettre un rapport fournissant des détails, y compris des mesures préventives au moment d'un incident de déploiement du RAT, a déclaré le régulateur.

Cette demande intervient après que l'équipage d'un 787 Dreamliner d'Air India - qui effectuait un vol entre la ville d'Amritsar, dans le nord de l'Inde, et Birmingham, au Royaume-Uni - a détecté le déploiement du système d'alimentation électrique pendant l'approche finale, a déclaré Air India dans un communiqué le 5 octobre.

Boeing et Air India n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

En juillet, les enquêteurs indiens avaient déclaré que le RAT avait également été déployé pendant la montée initiale avant l'accident du Boeing 787 d'Air India , qui a tué 260 personnes en juin.