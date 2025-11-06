L'autorité de surveillance financière allemande inflige une amende record de 52 millions de dollars à JPMorgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du titre avec "record"; ajout d'un lien hypertexte dans le dernier paragraphe) par Tom Sims

L'organisme allemand de surveillance financière BaFin a imposé sa plus grosse amende jamais infligée de 45 millions d'euros (52,5 millions de dollars) à la société JPMorgan SE JPM.N basée à Francfort pour des manquements dans la prévention du blanchiment d'argent.

La BaFin a déclaré jeudi que JPMorgan avait "systématiquement" déposé des rapports d'activités suspectes tardivement au cours de la période allant d'octobre 2021 à septembre 2022.

JPMorgan est devenue l'une des plus grandes banques d'Allemagne, attirée par sa vaste clientèle fortunée, la stabilité de son environnement réglementaire et sa scène fintech.

Le montant de l'amende reflète le poids de JPMorgan en tant que géant bancaire.

"L'amende est liée à des constatations historiques et le calendrier de nos déclarations de soupçon n'a pas entravé les enquêtes des autorités", a déclaré JPMorgan dans un communiqué.

"Nous sommes profondément engagés dans la détection, la prévention et le signalement du blanchiment d'argent et des crimes financiers", a ajouté la banque.

Les rapports sur les activités suspectes, communément appelés SARs, sont des documents que les banques sont tenues de déposer auprès des autorités lorsqu'elles identifient des activités de clients susceptibles d'être associées à un crime.

La banque américaine a récemment annoncé qu'elle lancerait sa banque de détail numérique Chase en Allemagne au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine, une initiative audacieuse sur le marché bancaire encombré de la plus grande économie d'Europe.

(1 dollar = 0,8575 euro)