L'autorité de surveillance des services publics de l'État de New York approuve les projets de lignes électriques de NY Transco

New York Transco, un important promoteur de lignes électriques, a obtenu jeudi l'autorisation de l'autorité de régulation des services publics de l'État de New York pour trois projets de transmission qui permettraient de réduire la congestion du réseau et de répondre aux exigences en matière d'énergie propre.

La commission des services publics de l'État de New York a approuvé le projet de NY Transco d'emprunter jusqu'à 1,4 milliard de dollars pour construire des lignes électriques qui transporteraient au moins 3 000 mégawatts d'énergie provenant de projets éoliens en mer.

Ces lignes feraient partie du projet Propel New York Energy de NY Transco, d'une valeur de 3,26 milliards de dollars, réalisé avec la New York Power Authority pour ajouter trois nouveaux câbles souterrains reliant Long Island au reste de l'État et une dorsale de transmission de 345 kilovolts (kV) à travers l'ouest et le centre de Long Island d'ici à 2030.

La commission a également donné deux autres autorisations pour le transfert d'installations de NY Transco à Orange and Rockland Utilities Inc (O&R) et Consolidated Edison Inc (ConEd) ED.N pour aider à transmettre de l'électricité renouvelable et moins chère produite dans le nord de l'État de New York aux clients du sud de l'État.

Les installations permettront à O&R et Con Ed de se connecter au projet New York Energy Solution de NY Transco, d'une valeur de 400 millions de dollars, qui comprend une ligne de transmission de 345 kV de 54 miles (87 km) commençant dans le comté de Rensselaer et se terminant dans le comté de Dutchess.

"Ces projets permettront à l'État de New York de satisfaire à ses exigences en matière d'énergie propre, comme le prévoit la loi sur le climat", a déclaré le président de la Commission, Rory M. Christian.

Cette loi exige que toute l'électricité de l'État provienne de sources propres d'ici à 2040, dont 70 % d'énergies renouvelables d'ici à 2030.