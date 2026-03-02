L'autorité de surveillance britannique enquête sur Hilton, IHG, Marriott et CoStar pour échange de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a lancé lundi une enquête pour déterminer si les chaînes hôtelières Hilton HLT.N , InterContinental Hotels

IHG.L et Marriott MAR.O partageaient des informations sensibles sur la concurrence à l'aide d'un outil d'analyse des données hôtelières, ce qui pourrait potentiellement rendre leurs prix moins compétitifs pour le consommateur.

L'autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) a déclaré que les trois entreprises faisaient l'objet d'une enquête, ainsi que la société d'analyse et de données sur l'immobilier commercial CoStar CSGP.O , qui possède un outil fournissant des informations sur les données hôtelières.

"Lorsque des entreprises concurrentes partagent des informations sensibles sur la concurrence - y compris par l'intermédiaire d'un fournisseur tiers de services d'analyse de données - cela réduit l'incertitude que les entreprises concurrentes ont normalement quant à la manière dont elles vont agir les unes envers les autres. Cela peut avoir une incidence sur la compétitivité des entreprises, car il leur est plus facile de prédire ce que feront les autres et de coordonner leur comportement", a déclaré la CMA dans un communiqué.

STR, l'activité de données hôtelières de CoStar, fournit des données sur les indicateurs standard du secteur, tels que le taux d'occupation, le tarif journalier moyen des chambres et le revenu par chambre disponible, ce qui permet aux hôtels de décider plus facilement du prix des chambres, de réduire les coûts et de faire correspondre l'offre à la demande.

"Nous sommes surpris de l'intérêt que porte la CMA à une plateforme d'analyse et de comparaison de données hôtelières qui existe depuis longtemps et qui est utilisée depuis des décennies par des entreprises et des entités gouvernementales pour mieux évaluer la dynamique du marché", a déclaré un porte-parole de CoStar dans un communiqué envoyé par courrier électronique. La société a déclaré qu'elle coopérait à l'enquête.

CoStar, ainsi que Hilton, Marriott, Hyatt H.N et d'autres hôtels, ont été déboutés en septembre de l'année dernière d'une action en justice intentée par des consommateurs aux États-Unis, qui les accusaient d'avoir indûment partagé leurs revenus et d'autres données pour maintenir le prix des chambres à un niveau artificiellement élevé.

IHG a déclaré qu'il coopérerait aux enquêtes de la CMA, tandis que Marriott et Hilton n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures ouvrables aux États-Unis.