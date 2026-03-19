L'autorité de surveillance australienne enquête sur le comportement anticoncurrentiel de grands fournisseurs de carburant

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L'autorité australienne de régulation de la concurrence a déclaré jeudi qu'elle avait lancé une enquête sur des allégations de comportement anticoncurrentiel de la part de grands fournisseurs de carburant, notamment Ampol ALD.AX , l'unité australienne de BP, Mobil Oil Australia et l'unité de Viva Energy.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation a déclaré qu'elle avait reçu des rapports concernant la disponibilité du diesel pour les grossistes et les distributeurs indépendants desservant les zones régionales et rurales, et qu'elle évaluerait le comportement présumé.

Cette enquête intervient alors que les consommateurs, les entreprises et les agriculteurs sont très préoccupés par les prix des carburants et les problèmes d'approvisionnement dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Ampol et Viva Energy n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis qu'ExxonMobil Australia s'est refusé à tout commentaire.

Un porte-parole de BP Australia a déclaré que la société "reconnaît l'enquête de l'ACCC sur ses pratiques de marché", ajoutant qu'elle prend "ces questions au sérieux et qu'elle examine les réclamations soulevées".

L'ACCC a déclaré que l'enquête n'en était qu'à un stade préliminaire et qu'elle ne s'était pas encore prononcée sur la question.

"Il n'est pas dans nos habitudes d'annoncer publiquement les enquêtes, mais compte tenu de l'importance de la question, l'ACCC confirme cette enquête", a déclaré Gina Cass-Gottlieb, présidente de l'ACCC.

L'autorité de régulation de la concurrence a ajouté qu'elle surveillait de près les marchés des carburants et qu'elle agirait si nécessaire pour faire respecter les lois sur la concurrence et la consommation.