L'autorité de régulation néerlandaise enquête sur Roblox en raison des risques encourus par les mineurs

L'ACM, l'autorité néerlandaise de régulation de la protection des consommateurs, a lancé une enquête sur la plateforme de jeux américaine Roblox

RBLX.N en raison des risques potentiels pour les utilisateurs mineurs dans l'Union européenne, a-t-on appris vendredi.

Le régulateur a déclaré qu'il évaluerait si Roblox prend des mesures adéquates pour protéger les mineurs, faisant référence à la loi sur les services numériques de l'UE, qui exige que les plateformes prennent des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la sécurité des mineurs qui utilisent leurs services.

Un porte-parole de Roblox a déclaré que l'entreprise était "fermement engagée à se conformer à la loi européenne sur les services numériques" et a fait référence à l'annonce faite par la plateforme de jeu en novembre dernier qu'elle exigerait une vérification de l'âge par reconnaissance faciale afin de limiter la communication entre les enfants et les adultes.

"Nous sommes impatients de fournir à l'ACM plus de clarté sur les nombreuses politiques et garanties que nous avons mises en place pour protéger les mineurs", a déclaré le porte-parole.

L'entreprise a été critiquée dans le monde entier pour ne pas avoir protégé les jeunes utilisateurs des prédateurs d'enfants et de l'exploitation sexuelle. Aux États-Unis, Roblox fait l'objet de plusieurs procès concernant la sécurité des enfants.