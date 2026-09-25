L'autorité de régulation italienne met fin à son enquête sur l'appareil d'épilation de P&G après que l'entreprise s'est engagée à modifier ses publicités

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L'autorité italienne de la concurrence (AGCM) a annoncé vendredi avoir clos son enquête sur les allégations PG.N du fabricant américain de biens de consommation Procter & Gamble concernant un appareil d'épilation, après que l'entreprise s'est engagée à répondre aux préoccupations de l'autorité de régulation.

L'AGCM avait ouvert en février une enquête sur les publicités prétendument trompeuses concernant l'épilateur à lumière pulsée Braun Skin i-Expert, les jugeant exagérées et non suffisamment étayées.

P&G s’est engagée à supprimer l’allégation selon laquelle l’appareil permettrait aux utilisatrices de ne plus avoir de poils pendant deux ans, a indiqué l’autorité de contrôle.

Le groupe a également accepté de prolonger de six mois supplémentaires, jusqu’à fin décembre, sa garantie de remboursement intégral du prix d’achat dans les 100 jours en cas de retour du produit, a ajouté l’autorité de régulation.