L'autorité de régulation italienne inflige une amende de 115 millions de dollars à Apple pour des violations présumées de la législation de la concurrence liées à son application

L'autorité italienne de la concurrence (AGCM) a déclaré lundi qu'elle avait infligé au géant technologique américain Apple AAPL.O et à deux de ses divisions une amende de 98,6 millions d'euros (115,53 millions de dollars) pour abus présumé de leur position dominante sur le marché des applications mobiles.

L'autorité de régulation a déclaré que le groupe aurait enfreint la réglementation européenne en ce qui concerne l'App Store d'Apple, où il détient une "position dominante absolue" dans les relations avec les développeurs tiers. L'organisme de surveillance a ouvert l'enquête sur le géant technologique en mai 2023, affirmant que la société a pénalisé les développeurs d'applications tiers en leur imposant "une politique de confidentialité plus restrictive" à partir d'avril 2021.

Apple a déclaré dans un communiqué qu'elle était "en profond désaccord" avec la décision qui, selon elle, "ne tient pas compte des importantes protections de la vie privée" fournies par l'invite App Tracking Transparency (ATT) de l'entreprise.

L'AGCM a déclaré qu'Apple exigeait des développeurs tiers qu'ils obtiennent un consentement spécifique pour la collecte de données et l'établissement de liens entre les données à des fins publicitaires par le biais de l'écran ATT imposé par l'entreprise.

"Les conditions de la politique ATT sont imposées unilatéralement, elles sont préjudiciables aux intérêts des partenaires commerciaux d'Apple et ne sont pas proportionnées à la réalisation de l'objectif de protection de la vie privée, comme le prétend l'entreprise", a déclaré l'autorité de régulation dans un communiqué, ajoutant que le processus n'est pas conforme à la réglementation en matière de protection de la vie privée.

Les développeurs ont en outre été contraints de dupliquer les demandes de consentement dans le même but, a ajouté l'autorité de régulation.

ATT a été créé "pour donner aux utilisateurs un moyen simple de contrôler si les entreprises peuvent suivre leur activité dans d'autres applications et sites web", a déclaré l'entreprise technologique, ajoutant que les règles s'appliquent de la même manière à tous les développeurs, y compris Apple.

L'entreprise fera appel de la décision de l'autorité de régulation et a réitéré son engagement à "défendre de solides protections de la vie privée".

L'AGCM a déclaré que son enquête avait été complexe et menée en coordination avec la Commission européenne et d'autres régulateurs de la concurrence internationaux.

(1 dollar = 0,8535 euro)