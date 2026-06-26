L'autorité de régulation italienne enquête sur Microsoft suite à la hausse des prix de "Microsoft 365"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires de Microsoft au paragraphe 5)

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête sur Microsoft

MSFT.O concernant des pratiques commerciales présumées déloyales liées à la hausse du prix de son abonnement "Microsoft 365".

L'autorité de régulation a indiqué que l'éditeur de Windows n'avait pas suffisamment informé les consommateurs que son service Microsoft 365 avait été intégré aux outils d'intelligence artificielle Copilot et Designer.

Les consommateurs ont été automatiquement basculés vers une formule d’abonnement plus coûteuse, à moins qu’ils n’aient expressément choisi de ne pas y souscrire, tout en ne disposant pas d’informations suffisantes pour décider de renouveler ou non leur contrat, a ajouté l’autorité de contrôle dans son communiqué.

Elle a précisé que la pratique du géant technologique pouvait être considérée comme agressive, car elle limitait indûment la liberté de choix des consommateurs.

"Microsoft s’engage à respecter la législation italienne en matière de protection des consommateurs et coopérera avec l’Autorité italienne de la concurrence dans le cadre de son enquête préliminaire", a déclaré un porte-parole de l’entreprise dans un communiqué.