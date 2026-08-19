L'autorité de régulation indienne inspecte l'usine de Pernod et prélève des échantillons de whisky dans le cadre d'une enquête plus large sur le secteur

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* L'autorité indienne de régulation alimentaire étend son contrôle au secteur des alcools

* L'usine de Pernod Ricard est la dernière en date à avoir fait l'objet d'une inspection, après celle de Diageo

* Des échantillons de whisky Royal Stag et Blenders Pride ont été prélevés, selon une source

* Aucune anomalie n'a encore été constatée par l'autorité indienne de régulation alimentaire dans l'affaire Pernod

par Aditya Kalra

L'autorité indienne de sécurité alimentaire a inspecté la semaine dernière une usine de Pernod Ricard PERP.PA et prélevé des échantillons d'alcool, ont indiqué quatre sources, dans le cadre d'une enquête plus large portant sur ce secteur de 40 milliards de dollars, au sein duquel Diageo DGE.L a déjà fait l'objet d'un contrôle.

L’une de ces sources, un responsable du gouvernement indien, a déclaré que Pernod s’était vu signifier la nécessité d’améliorer les conditions d’hygiène dans son usine de Bengaluru, dans le sud du pays, et que les mentions indiquant l’utilisation de plastique recyclé sur ses bouteilles devaient être correctes.

Mercredi, Pernod a confirmé la visite des inspecteurs de la sécurité alimentaire, déclarant: "Les inspections réglementaires font partie intégrante du cadre de conformité de l’industrie, et nous travaillons de manière constructive avec les autorités".

La société française a indiqué dans un communiqué adressé à Reuters, premier média à avoir rapporté cette inspection, qu’elle respectait des normes rigoureuses en matière de qualité et de sécurité.

Des agents de l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) ont inspecté l’usine de Pernod pendant deux jours, prélevé des échantillons d’alcool à des fins d’analyse et demandé certains documents, ont indiqué à Reuters trois sources qui ont souhaité rester anonymes en raison du caractère confidentiel de l’affaire.

Les agents de la FSSAI n’ont formulé aucune conclusion défavorable à l’encontre de Pernod, ont ajouté ces trois sources.

La FSSAI, qui n’a pas rendu publics les détails de sa visite, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Dans le cadre de la plus grande campagne de répression en matière de sécurité alimentaire menée en Inde depuis des années, la FSSAI a choqué le secteur au début du mois en interdisant plusieurs marques de whisky et de rhum de Diageo et de certaines autres entreprises indiennes, invoquant l’ajout inapproprié d’arômes. Diageo a accepté de reformuler certaines marques populaires afin d’obtenir la levée de l’interdiction dans certains États, a rapporté Reuters cette semaine.

PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE WHISKY POPULAIRES

L’une des sources a indiqué que des agents de la FSSAI avaient prélevé des échantillons de Blenders Pride, que Pernod présente comme l'un de ses principaux whiskies blended haut de gamme en Inde, et de Royal Stag, qui, selon l’entreprise, a été le premier whisky en Inde à ne contenir aucun arôme artificiel. Dans le cas de Diageo, la FSSAI a soulevé des problèmes liés à l'étiquetage et à l'ajout indu d'arôme de whisky dans ses whiskies. Par ailleurs, elle a saisi environ 18 000 cartons de bouteilles d'alcool de Diageo DGE.L lors d'une inspection de son usine, au motif qu'elles ne portaient pas les marquages indiquant qu'elles étaient fabriquées à partir de plastique recyclé sûr, a rapporté Reuters la semaine dernière. Pernod fait face à plusieurs défis en Inde, notamment une créance de 314 millions de dollars pour sous-évaluation présumée des importations de whisky écossais, une affaire de concurrence et une interdiction distincte à New Delhi pour violation de la réglementation sur les spiritueux, ce que la société nie.