L'autorité de régulation du Nebraska dépose une plainte contre The Andersons suite à une réclamation non réglée d'un agriculteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par P.J. Huffstutter

Les autorités de régulation du Nebraska ont annoncé jeudi avoir déposé une plainte contre l’entreprise agroalimentaire The Andersons ANDE.O , basée dans l’Ohio, suite à des allégations selon lesquelles celle-ci n’aurait pas effectué les paiements en temps voulu à un producteur de céréales. Les autorités invitent d’ailleurs tout autre agriculteur ayant subi des retards de paiement similaires à se manifester.

La Commission des services publics du Nebraska, chargée de délivrer les autorisations aux négociants en céréales de l’État, a indiqué que son département chargé des entrepôts et des négociants en céréales avait déposé cette plainte après avoir enquêté sur une allégation d’un producteur de céréales selon laquelle The Andersons n’avait pas réglé 17 livraisons de céréales effectuées entre novembre 2023 et janvier 2024.

La société a par la suite expliqué aux autorités de régulation qu’elle avait suspendu le paiement dans un cas précis, car elle n’avait pas pu vérifier la propriété des céréales.

Selon la plainte, le producteur et The Andersons ont depuis réglé le litige, mais un porte-parole de l’agence a précisé que l’enquête se poursuivait.

Le service des licences de l’État, alléguant que The Andersons ne respecte pas les lois de l’État régissant le commerce des céréales, demande à la commission d’ordonner à l’entreprise de l’Ohio d’expliquer ces retards. La plainte allègue que certaines livraisons de céréales sont restées impayées pendant plus de 900 jours et précise que le service pourrait demander des sanctions civiles, révoquer la licence de l’entreprise et lui interdire d’exercer ses activités dans l’État.

L’agence, qui n’a pas révélé l’identité du producteur de céréales à l’origine de la plainte initiale, a refusé jeudi de faire d’autres commentaires sur cette affaire. The Andersons n’a pas non plus pu être jointe immédiatement pour commenter.

Bien que la plainte du département découle d’un seul signalement qui a été résolu, les autorités de régulation ont indiqué qu’elles recherchaient des informations auprès de tout autre producteur ou vendeur de céréales du Nebraska ayant subi des retards de paiement impliquant The Andersons ou d’autres négociants en céréales agréés.

« Notre priorité est de protéger les producteurs de céréales du Nebraska et de veiller à ce que les acheteurs respectent leurs obligations en vertu de la législation de l’État », a déclaré Terri Fritz, directrice du département des céréales, dans un communiqué. « Si les producteurs ne sont pas payés dans les délais, nous souhaitons qu’ils nous en fassent part. »

La société The Andersons, dont le siège se trouve à Maumee, dans l’Ohio, est agréée en tant que négociant en céréales dans le Nebraska. Cette entreprise agroalimentaire, qui compte parmi les plus grands producteurs d’éthanol des États-Unis, commercialise des céréales en vrac et exploite un réseau de silos à céréales.

Cette plainte fait suite à la faillite, l’année dernière, du négociant en céréales Hansen-Mueller Co., basé à Omaha, qui s’était placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en novembre après que les autorités de régulation du Nebraska eurent suspendu sa licence de négociant en céréales en raison de contrats de céréales impayés.

Cette faillite a laissé les agriculteurs, les entreprises de transport routier et d’autres entreprises agricoles dans l’attente du recouvrement de plus de 200 millions de dollars, tandis que la caution d’un million de dollars déposée par l’entreprise auprès de l’État en tant que négociant en céréales ne couvrait qu’une partie des créances validées par les agriculteurs du Nebraska.

Les associations professionnelles et les autorités de régulation ont déclaré que l’affaire Hansen-Mueller mettait en évidence les risques financiers auxquels sont confrontés les producteurs lorsque les négociants en céréales deviennent insolvables, en particulier pendant les périodes de difficultés économiques dans le secteur agricole.