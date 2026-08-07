L'autorité de régulation du Nebraska dépose une plainte contre The Andersons suite à une créance impayée d'un agriculteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires de The Andersons, paragraphes 10 et 11)

* La plainte allègue que certaines livraisons de céréales sont restées impayées pendant plus de 900 jours

* The Andersons affirme avoir réglé le problème avant le dépôt de la plainte et avoir payé les céréales

* L'autorité de régulation du Nebraska sollicite des signalements concernant des retards de paiement impliquant The Andersons ou d'autres négociants en céréales agréés

par P.J. Huffstutter

Une autorité de régulation du Nebraska a déclaré jeudi avoir déposé une plainte contre l’entreprise agroalimentaire The Andersons ANDE.O , basée dans l’Ohio, suite à des allégations selon lesquelles la société n’aurait pas effectué les paiements en temps voulu à un producteur de céréales, et a exhorté tous les agriculteurs ayant subi des retards de paiement similaires à se manifester.

La Commission des services publics du Nebraska, qui délivre les agréments aux négociants en céréales de l’État, a précisé que son département chargé des entrepôts et des négociants en céréales avait déposé cette plainte après avoir enquêté sur une allégation d’un producteur de céréales selon laquelle The Andersons n’avait pas réglé 17 livraisons de céréales effectuées entre novembre 2023 et janvier 2024.

La société a par la suite expliqué aux autorités de régulation qu’elle avait suspendu le paiement dans un cas précis, car elle n’avait pas pu vérifier la propriété des céréales.

Selon la plainte, le producteur et The Andersons ont depuis réglé le litige, mais un porte-parole de l’agence a précisé que l’enquête se poursuivait.

Le service des licences de l’État, alléguant que The Andersons ne respecte pas les lois de l’État régissant le commerce des céréales, demande à la commission d’ordonner à l’entreprise de l’Ohio de s’expliquer sur ces retards. La plainte allègue que certaines livraisons de céréales sont restées impayées pendant plus de 900 jours et précise que le service pourrait demander des sanctions civiles, révoquer la licence de l’entreprise et lui interdire d’exercer ses activités dans l’État.

L’agence, qui n’a pas révélé le nom du producteur de céréales à l’origine de la plainte initiale, a refusé de faire d’autres commentaires.

THE ANDERSONS AFFIRME AVOIR PAYÉ LES CÉRÉALES

Dans un communiqué, The Andersons a déclaré avoir informé tant la commission que le producteur que le litige avait été résolu avant le dépôt de la plainte, et qu’elle avait payé les céréales.

“The Andersons prend très au sérieux ses engagements envers les producteurs”, a déclaré la porte-parole Cheryl Vion-Hasenaur. Elle a ajouté que l’entreprise continuerait à coopérer avec la commission.

Bien que la plainte du département découle d’un seul signalement qui a été résolu, l’autorité de régulation a indiqué qu’elle recherchait des informations auprès de tout autre producteur ou vendeur de céréales du Nebraska ayant subi des retards de paiement impliquant The Andersons ou d’autres négociants en céréales agréés.

“Notre priorité est de protéger les producteurs de céréales du Nebraska et de veiller à ce que les acheteurs respectent leurs obligations en vertu de la législation de l’État”, a déclaré Terri Fritz, directrice du département des céréales, dans un communiqué. “Si les producteurs ne sont pas payés dans les délais, nous souhaitons qu’ils nous en fassent part.”

La société The Andersons, dont le siège se trouve à Maumee, dans l’Ohio, est agréée en tant que négociant en céréales dans le Nebraska. Cette entreprise agroalimentaire, qui compte parmi les plus grands producteurs d’éthanol des États-Unis, commercialise des céréales en vrac et exploite un réseau de silos à céréales.

Cette plainte fait suite à la faillite, l’année dernière, du négociant en céréales Hansen-Mueller Co., basé à Omaha, qui s’était placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en novembre après que les autorités de régulation du Nebraska eurent suspendu sa licence de négociant en céréales en raison de contrats de céréales impayés.

Cette faillite a laissé les agriculteurs, les entreprises de transport routier et d’autres entreprises agricoles dans l’attente du recouvrement de plus de 200 millions de dollars, tandis que la caution d’un million de dollars déposée par l’entreprise auprès de l’État ne couvrait qu’une partie des créances validées par les agriculteurs du Nebraska.

Les associations professionnelles et les autorités de régulation ont déclaré que l’affaire Hansen-Mueller mettait en évidence les risques financiers auxquels sont confrontés les producteurs lorsque les négociants en céréales deviennent insolvables, en particulier pendant les périodes de difficultés économiques dans le secteur agricole.