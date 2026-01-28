L'autorité de régulation britannique propose des changements à la recherche Google pour les éditeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte sans modification du texte)

Le régulateur britannique de la concurrence a proposé mercredi un ensemble de mesures qui, selon lui, amélioreraient les services de recherche de Google dans le pays, notamment en veillant à ce que les éditeurs obtiennent un accord plus équitable sur la manière dont leur contenu est utilisé dans les aperçus d'IA du moteur de recherche.