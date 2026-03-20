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L'autorité de régulation britannique ouvre une enquête sur le banque en faillite MFS
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de contexte)

Le régulateur financier britannique a déclaré vendredi qu'il avait lancé une enquête sur le banque hypothécaire Market Financial Solutions, qui s'est effondré en février, laissant les créanciers , y compris les grandes banques et les fonds de crédit privés , face à un manque à gagner de plus de 1,3 milliard de livres sterling (1,74 milliard de dollars). La Financial Conduct Authority a déclaré dans un communiqué que la société londonienne MFS n'était enregistrée auprès d'elle et supervisée que pour le respect des réglementations relatives au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et au transfert de fonds, et non pour une réglementation financière plus large. La société londonienne MFS, un banque peu connu spécialisé dans les prêts immobiliers complexes, a été placée sous administration judiciaire à la fin du mois de février, à la suite d'allégations d'irrégularités financières et de mauvaise gestion.

Cette faillite a ravivé les inquiétudes concernant les pratiques de prêt des banques ' et des fonds de crédit privés , alors que les investisseurs sont de plus en plus inquiets des risques sur les marchés du crédit au sens large. Barclays BARC.L Santander SAN.MC Jefferies JEF.N , Elliott Management et Atlas SP Partners, affilié à Apollo, font partie des prêteurs exposés à MFS , selon des sources antérieures. Les responsables de l'organe prudentiel de la Banque d'Angleterre ont demandé aux prêteurs des informations sur les fonds qu'ils ont accordés à la MFS et craignent que les banques n'aient pas fait preuve d'une diligence suffisante, selon un rapport du Financial Times datant du début du mois de mars.

AlixPartners, les administrateurs de la MFS, ont déclaré être au courant de l'enquête et ont refusé de faire d'autres commentaires.

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