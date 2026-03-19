L'autorité de régulation britannique enquête sur Adobe à propos des frais d'annulation

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Le régulateur britannique de la concurrence a lancé une enquête sur le fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O afin d'examiner si ses frais d'annulation anticipée étaient injustes et trompeurs, a déclaré l'organisme de surveillance jeudi.