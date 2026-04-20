L'autorité de régulation américaine ordonne à Blue Origin d'enquêter sur la défaillance du deuxième étage de sa fusée

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(Plus d'informations de la part de la FAA, plus de détails dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

L'administrationfédérale de l'aviationaméricaine a déclaré lundi qu'elle ordonnait à Blue Origin d'enquêter sur la défaillance, dimanche, du deuxième étage de sa fusée New Glenn 3.

La FAA demande à Blue Origin, propriété du milliardaire Jeff Bezos, fondateur d'Amazon.com, de mener une enquête sur l'accident, d'obtenir l'approbation de l'agence pour son rapport final et de prendre des mesures correctives avant de pouvoir reprendre ses vols. La fusée a décollé avec succès de Floride mais n'a pas réussi à déployer le satellite de communication AST SpaceMobile ASTS.O qu'elle transportait sur l'orbite correcte.

La FAA a déclaré qu'elle "supervisera l'enquête menée par Blue Origin, sera impliquée à chaque étape du processus et approuvera le rapport final de Blue Origin."

L'enquête permettra de déterminer les causes profondes de l'incident et d'identifier les mesures à prendre pour éviter d'autres problèmes à l'avenir. La FAA approuvera la reprise des vols après avoir déterminé qu'aucun système, processus ou procédure lié à l'accident n'a d'incidence sur la sécurité publique.

Ce lancement est le dernier chapitre en date de la rivalité croissante entre Blue Origin et SpaceX d'Elon Musk . La fusée a décollé dimanche vers 7h25 ET (1125 GMT) de Cap Canaveral, et le booster a touché le sol environ 10 minutes plus tard.

New Glenn a transporté le satellite BlueBird 7 d'AST en orbite terrestre basse. Dans un communiqué, AST indique que BlueBird 7 a été placé sur une orbite plus basse que prévu par l'étage supérieur du lanceur. Le satellite sera désorbité, c'est-à-dire qu'il sera renvoyé pour brûler dans l'atmosphère terrestre afin d'éviter l'accumulation de débris spatiaux.

Conçu pour se connecter directement aux smartphones, le satellite d'AST faisait partie d'un effort visant à construire un réseau cellulaire à large bande basé dans l'espace, similaire au Leo d'Amazon AMZN.O ou au Starlink de SpaceX.

La mission de dimanche, la troisième pour New Glenn, était essentielle pour démontrer que la fusée lourde de 29 étages dispose d'une capacité de réutilisation fiable de son booster et peut rivaliser avec la fusée Falcon 9 de SpaceX. Le booster de la fusée a déjà volé lors de la deuxième mission en novembre et a été récupéré, ce qui a permis d'organiser cette tentative historique.

Après une série de retards ce mois-ci, la mission s'inscrit dans un contexte de regain d'activité dans le secteur spatial, avec notamment le survol lunaire réussi de la Nasa Artemis II , qui a permis de s'éloigner de la Terre commepersonne ne l'avait jamais fait auparavant.