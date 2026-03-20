L'autorité de régulation américaine met fin à la pétition relative aux défauts couvrant plus de 2 millions de véhicules Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La NHTSA ne trouve aucun défaut dans les allégations de Tesla concernant la mauvaise utilisation des pédales

* Le freinage régénératif de Tesla est courant dans les véhicules électriques, selon la NHTSA

* La pétition demande le rappel des véhicules Tesla produits depuis 2013

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2, 11 et 12)

Le régulateur américain de la sécurité automobile a rejeté vendredi une pétition demandant un rappel massif d'environ 2,26 millions de véhicules Tesla TSLA.O , déclarant qu'il n'avait trouvé aucune preuve d'un défaut lié à la sécurité.

Cette décision élimine le risque immédiat d'un rappel à grande échelle pour Tesla, mais les autorités continuent d'examiner de près son système d'assistance à la conduite entièrement autonome.

Une pétition déposée en mars 2023 alléguait que les véhicules Tesla pouvaient augmenter le risque d'une mauvaise utilisation des pédales, ce qui pourrait entraîner une accélération involontaire en raison de différences dans les commandes telles que la conduite avec une seule pédale.

La NHTSA a déclaré qu'elle n'avait trouvé aucune preuve d'un défaut ou d'un risque pour la sécurité, citant très peu d'incidents pertinents et des données montrant que les véhicules réagissaient comme prévu.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La pétition demandait le rappel de tous les véhicules Tesla produits depuis 2013 et proposait des mesures de protection telles que l'obligation pour les conducteurs d'appuyer sur la pédale de frein avant de s'arrêter.

La NHTSA a déclaré que l'utilisation par Tesla du freinage par régénération, ou "conduite à une pédale", est commune à tous les véhicules électriques et n'est pas propre à l'entreprise.

L'agence n'a identifié qu'une poignée d'accidents potentiellement liés à ce problème et a déclaré que les données des véhicules montraient que les voitures réagissaient de manière appropriée aux sollicitations du conducteur, ajoutant qu'il n'y avait aucune preuve que le correctif proposé aurait permis d'éviter de tels incidents. Elle a déclaré qu'elle continuerait à surveiller toute nouvelle information concernant la sécurité.

Parallèlement, l'autorité de régulation a intensifié jeudi son enquête sur 3,2 millions de véhicules Tesla équipés de l'assistance à la conduite Full Self-Driving (FSD), car elle craint que le système ne parvienne pas à détecter ou à avertir les conducteurs dans des conditions de mauvaise visibilité.

La NHTSA a d'abord ouvert une évaluation préliminaire du logiciel FSD du constructeur automobile en octobre 2024 sur 2,4 millions de véhicules. L'agence ouvre maintenant une analyse technique, une étape nécessaire avant de pouvoir demander un rappel.

Tesla a déclaré vendredi que l'autorité de régulation néerlandaise, RDW, examinait sa demande pour son système FSD et qu'elle devrait accorder son approbation aux Pays-Bas vers le 10 avril.

L'entreprise a ajouté que l'approbation pourrait ouvrir la voie à une reconnaissance dans toute l'Europe, avec une autorisation potentielle à l'échelle de l'UE prévue pour cet été.