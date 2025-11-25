L'autorité de la concurrence polonaise enquête sur la politique de confidentialité d'Apple

(Ajout du commentaire d'Apple aux paragraphes 6-8)

Le bureau polonais anti-monopole UOKiK enquête pour savoir si Apple AAPL.O restreint la concurrence sur le marché de la publicité mobile par le biais de sa politique de confidentialité, a-t-il déclaré mardi.

Le régulateur soupçonne que le cadre App Tracking Transparency (ATT) du géant de la technologie, introduit dans iOS 14.5 et les versions ultérieures, pourrait limiter la capacité des applications tierces à collecter des données utilisateur pour des publicités personnalisées tout en favorisant le propre service publicitaire d'Apple.

"Nous soupçonnons que la politique ATT a pu induire les utilisateurs en erreur quant au niveau de protection de la vie privée tout en renforçant l'avantage concurrentiel d'Apple sur les éditeurs indépendants", a déclaré Tomasz Chrostny, président de l'UOKiK, dans un communiqué.

"De telles pratiques peuvent constituer un abus de position dominante."

Si l'infraction est confirmée, Apple pourrait se voir infliger une amende allant jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires annuel en Pologne.

Apple a déclaré que le cadre ATT a été créé pour offrir aux consommateurs un moyen de contrôler si les entreprises peuvent suivre leur activité, les aidant ainsi à protéger leur vie privée.

"Il n'est pas surprenant que l'industrie du suivi des données continue de s'opposer à nos efforts pour redonner aux utilisateurs le contrôle de leurs données, et une pression intense pourrait maintenant nous obliger à retirer cette fonctionnalité, au détriment des consommateurs européens", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

"Nous travaillerons avec l'autorité polonaise de la concurrence pour faire en sorte qu'Apple puisse continuer à offrir aux utilisateurs ce précieux outil de protection de la vie privée."

Les autorités de la concurrence d'Allemagne, d'Italie et de Roumanie enquêtent également sur les politiques d'Apple en matière de TTA, a déclaré UOKiK, ajoutant qu'en mars, une autorité française a imposé une amende de 150 millions d'euros (172,86 millions de dollars) à l'entreprise.

(1 dollar = 0,8678 euro)