L'autorité de la concurrence italienne ouvre une enquête sur Philip Morris Italia concernant les produits « sans fumée »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité italienne de la concurrence a déclaré mercredi qu'elle avait ouvert une enquête sur Philip Morris Italia pour pratiques commerciales déloyales présumées.

Le géant du tabac aurait fait la promotion de ses produits dits "sans fumée" de manière incorrecte, en utilisant des expressions telles que "sans fumée" et des slogans tels que "un avenir sans fumée", a déclaré l'autorité dans un communiqué.

"Ces expressions peuvent manquer de clarté et induire les consommateurs en erreur, car elles font référence à des produits qui, malgré l'absence de combustion, ne sont pas exempts d'effets nocifs potentiels sur la santé, ni moins nocifs que d'autres, et peuvent entraîner une dépendance", a déclaré l'organisme de surveillance.