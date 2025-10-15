 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

L'autorité de la concurrence italienne ouvre une enquête sur Philip Morris Italia concernant les produits « sans fumée »
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité italienne de la concurrence a déclaré mercredi qu'elle avait ouvert une enquête sur Philip Morris Italia pour pratiques commerciales déloyales présumées.

Le géant du tabac aurait fait la promotion de ses produits dits "sans fumée" de manière incorrecte, en utilisant des expressions telles que "sans fumée" et des slogans tels que "un avenir sans fumée", a déclaré l'autorité dans un communiqué.

"Ces expressions peuvent manquer de clarté et induire les consommateurs en erreur, car elles font référence à des produits qui, malgré l'absence de combustion, ne sont pas exempts d'effets nocifs potentiels sur la santé, ni moins nocifs que d'autres, et peuvent entraîner une dépendance", a déclaré l'organisme de surveillance.

Valeurs associées

PHILIP MRRS INT
157,730 USD NYSE -0,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank