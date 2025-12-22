L'autorité de la concurrence italienne inflige une amende à Apple pour abus de position dominante avec l'App Store

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé lundi qu'elle avait infligé au géant technologique américain Apple AAPL.O et à deux de ses unités une amende de 98,6 millions d'euros (115,53 millions de dollars) pour abus de position dominante dans la distribution d'applications mobiles pour les utilisateurs d'iOS.

L'autorité de régulation a déclaré que le groupe aurait violé la réglementation européenne avec son App Store, où il détient une "position dominante absolue" en fournissant des plates-formes aux développeurs.

Apple n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

(1 dollar = 0,8535 euro)