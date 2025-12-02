L'autorité de la concurrence allemande teste les règles révisées d'Apple en matière de suivi des applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les messages de consentement d'Apple doivent être neutres pour toutes les applications

*

L'organisme de surveillance associe les autorités chargées de la protection des données à l'étude de marché

*

Décision finale en attente de l'achèvement du test de marché

(Plus de détails, commentaire d'Apple, contexte) par Kirsti Knolle

L'autorité de la concurrence allemande a déclaré mardi qu'elle testait les modifications proposées par Apple à ses règles de suivi des applications, en demandant aux éditeurs, aux groupes de médias et aux régulateurs de lui faire part de leurs commentaires afin de déterminer si les nouvelles mesures répondent aux préoccupations en matière de concurrence.

Apple a déclaré avoir accepté de modifier le texte et le formatage de la demande de consentement (ATT) à la demande de l'autorité de régulation, "tout en conservant les principaux avantages pour l'utilisateur".

Le groupe américain Big Tech a ajouté qu'il considérait la protection de la vie privée comme un droit humain fondamental et a déclaré qu'il continuerait à plaider en faveur de protections solides pour les utilisateurs.

En février, l'autorité de régulation allemande a accusé Apple d'abuser de son pouvoir de marché et, en mars, la France a infligé à Apple une amende de 150 millions d'euros (174 millions de dollars) pour certains aspects de son cadre de suivi.

L'affaire est poursuivie en vertu de l'article 19a de la loi allemande sur la concurrence et de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en coordination avec d'autres autorités et la Commission européenne.

LE RÉGULATEUR ÉVALUE LE PROCESSUS DE CONSENTEMENT

Apple a accepté d'introduire des messages de consentement neutres pour ses propres services et pour les applications de tiers, et d'aligner en grande partie la formulation, le contenu et la conception visuelle de ces messages, a déclaré Andreas Mundt, chef du Bundeskartellamt (Office fédéral allemand de contrôle des marchés).

L'entreprise a également proposé de simplifier le processus de consentement afin que les développeurs puissent obtenir l'autorisation des utilisateurs pour le traitement des données liées à la publicité d'une manière qui soit conforme à la loi sur la protection des données.

Le régulateur associe à ce test le commissaire fédéral à la protection des données et l'autorité bavaroise de protection des données.

Elle a toutefois noté que les propositions d'Apple ne couvrent pas la manière dont elle mesure les performances publicitaires, connue sous le nom d'attribution, que l'entreprise a l'intention de continuer à utiliser sans le consentement préalable de l'utilisateur.

L'autorité de la concurrence a déclaré dans un communiqué qu'elle restait critique à l'égard de cette approche et qu'elle examinerait si les fournisseurs tiers sont toujours désavantagés sur le plan de la concurrence.

Une décision finale sera prise à l'issue de la consultation des acteurs du marché. (1 dollar = 0,8613 euro)