L'autorité chinoise de régulation des marchés inflige une amende à Luxshare pour violation des règles relatives à l'acquisition de Wingtech

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L'autorité chinoise de régulation des marchés a infligé une amende de 900.000 yuans (133.000 dollars) à Luxshare Precision Industry 002475.SZ pour avoir procédé de manière illégale à l'acquisition d'une partie des activités de Wingtech Technology 600745.SS , a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.

* L'Administration d'État pour la régulation du marché a déclaré que Luxshare, un fournisseur clé d'Apple AAPL.O , n'avait pas correctement déclaré son acquisition d'une partie des activités de Wingtech en janvier 2025.

* L'autorité de régulation a ouvert une enquête en septembre 2025 après que Luxshare eut signalé de son propre chef cette transaction au début du mois de février.

* La transaction prévoyait que Luxshare acquière le contrôle à 100 % de certaines activités de fabrication électronique du producteur chinois de semi-conducteurs Wingtech par l'intermédiaire de trois filiales.

* L'autorité de régulation a déclaré que l'opération répondait aux critères de déclaration de fusion mais avait été mise en œuvre sans autorisation préalable des autorités de la concurrence, en violation de la loi chinoise anti-monopole.

* Luxshare a bénéficié d'une réduction de l'amende après avoir volontairement signalé l'infraction et pris des mesures pour améliorer sa conformité, a ajouté l'autorité de régulation.

(1 $ = 6,7811 yuans renminbi)