L'autorité britannique de surveillance de la concurrence lance une enquête sur l'échange d'informations entre hôtels

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a déclaré lundi qu'elle cherchait à savoir si les chaînes hôtelières Hilton HLT.N , InterContinental Hotels

IHG.L et Marriott MAR.O partageaient des informations sensibles du point de vue de la concurrence via l'outil d'analyse des données hôtelières de CoStar CSGP.O .

L'Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré que les quatre entreprises faisaient l'objet d'une enquête.