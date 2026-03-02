L'autorité britannique de surveillance de la concurrence lance une enquête sur l'échange d'informations entre hôtels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'autorité britannique de régulation de la concurrence a déclaré lundi qu'elle cherchait à savoir si les chaînes hôtelières Hilton HLT.N , InterContinental Hotels
IHG.L et Marriott MAR.O partageaient des informations sensibles du point de vue de la concurrence via l'outil d'analyse des données hôtelières de CoStar CSGP.O .
L'Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré que les quatre entreprises faisaient l'objet d'une enquête.
