L'autorité britannique de régulation des médias déclare que Snapchat améliore les contrôles des risques liés aux contenus illégaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Ofcom britannique a déclaré jeudi que la plateforme de médias sociaux Snapchat SNAP.N avait considérablement amélioré son évaluation des risques liés aux contenus illégaux, suite aux inquiétudes soulevées par l'autorité de régulation des médias l'année dernière.
