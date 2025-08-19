L'autorité brésilienne de la concurrence cible les exportateurs de soja dans une enquête

Une unité de l'autorité brésilienne de la concurrence (CADE) a officiellement suggéré l'ouverture d'une enquête approfondie sur les signataires du "Programme de moratoire sur le soja", une initiative volontaire dans le cadre de laquelle les exportateurs acceptent de ne pas acheter de soja aux agriculteurs qui ont défriché des terres dans la forêt amazonienne après juillet 2008.

Selon un document signé par le surintendant général de la CADE, Alexandre Barreto de Souza, lundi, et consulté par Reuters, il a également décidé d'appliquer une "mesure préventive" et d'imposer des amendes au groupe de travail qui coordonne le programme de moratoire sur le soja et aux entreprises exportatrices de soja signataires.