L'autorité belge de surveillance ouvre une enquête sur les pratiques de Google en matière de prix des publicités en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité belge de surveillance de la concurrence a déclaré vendredi qu'elle avait ouvert une enquête sur la vente d'annonces en ligne par Google GOOGL.O .

* Les autorités de la concurrence ont déclaré qu'elles disposaient d'"indications sérieuses" selon lesquelles le modèle de vente d'annonces en ligne de Google était contraire aux règles concurrence, l'entreprise semblant abuser de son pouvoir de marché.

* L'enquête se trouve dans une phase préliminaire et son issue n'est pas claire, ont-elles précisé.

* Google fait déjà l'objet de plusieurs enquêtes concurrence de l'Union européenne et a été condamné à des milliards d'euros d'amende en Europe pour des violations des règles concurrence au cours des dernières années.

* Au début du mois, dans une lettre adressée aux annonceurs, Google a déclaré qu'il risquait également de faire l'objet d'une autre enquête concurrence de la Commission européenne parce qu'il craignait d'augmenter injustement les prix de la publicité en ligne.

* Google, qui domine le marché de la publicité en ligne, évalué à plusieurs milliards de dollars, a déclaré à l'époque que les annonces de Google Search aidaient les petites entreprises à rivaliser avec les plus grandes marques et à préserver la gratuité du web pour tous.