L'autorité australienne de la concurrence ordonne à Amazon et eBay de retirer de la vente des jouets magnétiques dangereux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2; réponse d'eBay au paragraphe 8)

L'autorité australienne de la concurrence a déclaré mardi avoir adressé des demandes de retrait à Amazon

AMZN.O , eBay EBAY.O , Kogan KGN.AX et Fruugo concernant des jouets et des jeux contenant de petits aimants potentiellement mortels, dans le cadre de son enquête.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) enquête sur la commercialisation de jouets et de jeux interdits et potentiellement mortels contenant de petits aimants puissants, notamment des jeux de type “échecs magnétiques” ou “échecs de combat magnétiques” vendus en ligne aux consommateurs australiens, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

L'enquête a révélé que des vendeurs proposaient des produits interdits contenant des aimants puissants sur des places de marché en ligne, a déclaré Catriona Lowe, vice-présidente de l'ACCC.

L'autorité de régulation a indiqué avoir envoyé des demandes de retrait à Amazon, eBay, Kogan et Fruugo concernant les annonces concernées et leur avoir demandé de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher les vendeurs de remettre en vente des produits identiques ou similaires.

Les quatre entreprises se sont engagées à se conformer aux mesures de l'ACCC et à contacter les clients concernés pour les avertir des risques pour la sécurité. Kogan, Amazon et Fruugo ont également “accordé ou proposé d'accorder” des remboursements aux clients ayant acheté les produits concernés, sous réserve de l'enquête de l'ACCC, ajoute le communiqué.

Mme Lowe a recommandé à toutes les entreprises, en ligne et physiques, de vérifier immédiatement leurs jouets et jeux, de procéder à des rappels et d'accorder des remboursements en cas de non-conformité.

L'autorité de régulation continuera d'enquêter sur la commercialisation de produits interdits et, le cas échéant, envisagera des mesures coercitives, a ajouté Mme Lowe.

Un porte-parole d'eBay a déclaré que les annonces identifiées comme non conformes à la politique de sécurité des produits de l'entreprise, y compris celles soumises à l'interdiction permanente des petits aimants puissants, avaient été rapidement retirées après un examen mené à la suite de ses échanges avec l'autorité de régulation.

Amazon et Kogan n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que Fruugo n'a pas pu être contacté dans l'immédiat. Vendredi, l'autorité de régulation a engagé une action en justice contre la filiale locale d'Amazon, alléguant des violations des lois sur l'étiquetage de sécurité des produits concernant les sacs à dos pour enfants.