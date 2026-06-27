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L'autorité américaine de sécurité automobile clôt l'évaluation de 441.002 véhicules Honda Odyssey à la suite d'un rappel
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 09:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a clôturé une évaluation préliminaire portant sur 441.002 véhicules Honda 7267.T après que le constructeur a lancé un rappel concernant certains modèles Odyssey, a-t-elle annoncé samedi.

Voici quelques détails:

* L'autorité de régulation avait ouvert une enquête portant sur 441.000 exemplaires du monospace Honda Odyssey des années-modèles 2018 à 2022 en octobre dernier, à la suite de plaintes faisant état d'un déploiement inopiné des airbags latéraux alors que le véhicule était en mouvement, notamment lors de passages sur des nids-de-poule.

* L’enquête a été classée après que Honda a lancé un rappel en avril afin de répondre aux préoccupations concernant le déclenchement intempestif des airbags latéraux.

* Dans sa déclaration de rappel adressée à la NHTSA, l’entreprise a indiqué qu’au 2 avril, elle avait enregistré 130 demandes de garantie, 25 signalements de blessures et aucun signalement de décès lié à ce problème entre le 24 janvier 2017 et le 2 avril 2026.

* Le rappel lancé par l’entreprise concernait certains modèles Honda Odyssey des années 2018 à 2022. Les clients ont été informés de cette mesure fin mai de cette année.

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