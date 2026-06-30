L'autorité américaine de régulation des télécommunications va se prononcer sur l'interdiction de la vente d'appareils contenant des composants provenant d'entreprises figurant sur la liste noire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur les relations entre les États-Unis et la Chine aux paragraphes 5 à 10) par Alexandra Alper et Katharine Jackson

La Commission fédérale des communications (FCC) a annoncé mardi qu’elle prévoyait de voter le mois prochain sur une mesure visant à interdire la vente aux États-Unis d’appareils contenant des composants provenant d’entreprises figurant sur une liste noire.

L'autorité américaine de régulation des télécommunications tient à jour une liste d'entreprises — dont l'entreprise chinoise de télécommunications Huawei — dont la vente d'équipements est interdite aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale. Cependant, aucune réglementation n'interdit actuellement la vente aux États-Unis d'appareils électroniques, tels que les smartphones, contenant des puces conçues par HiSilicon, la filiale de Huawei spécialisée dans les puces, par exemple.

Si elle est approuvée, cette mesure comblera une « lacune » et « protégera les Américains contre les appareils électroniques jugés présenter des risques inacceptables pour la sécurité nationale des États-Unis », a déclaré la FCC dans un communiqué.

Huawei n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'interdiction proposée est le dernier exemple en date de la volonté renouvelée et prudente de la FCC de lutter contre les menaces technologiques posées par la Chine.

Reuters avait rapporté plus tôt mardi que l’administration Trump préparait une interdiction des importations d’onduleurs étrangers, qui relient les projets solaires et les batteries au réseau électrique, par crainte que la Chine ne puisse les utiliser pour perturber l’approvisionnement en électricité.

La FCC a également interdit ces derniers mois les importations de nouveaux modèles de drones et de routeurs étrangers. Elle a par la suite accordé des dérogations à certaines entreprises non chinoises.

Chris McGuire, ancien responsable du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche sous la présidence de Joe Biden, a salué cette proposition. « Des composants compromis, en particulier des semi-conducteurs ou des dispositifs de communication, peuvent être utilisés pour corrompre des appareils entiers », a-t-il déclaré. Étant donné que la FCC a déjà interdit Huawei pour des raisons de sécurité nationale, « il est tout à fait logique qu’elle interdise également les appareils contenant des composants Huawei ».

Suite aux mesures de contrôle des exportations de terres rares prises par Pékin l’année dernière, l’administration Trump a adopté ce que les observateurs ont qualifié de position plus modérée vis-à-vis de la Chine que lors du premier mandat du président.