L'autorité américaine de régulation des chemins de fer estime que le dossier de fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern est incomplet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Des détails et un contexte sont ajoutés tout au long de l'article) par Sabrina Valle et David Shepardson

Le Surface Transportation Board (STB) a renvoyé vendredi le projet de fusion de 85 milliards de dollars entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N pour révision, estimant qu'il ne contenait pas les informations requises, dans le cadre d'un examen au cours duquel le régulateur américain des transports définira ce que signifie une concurrence accrue en vertu des règles plus strictes en matière de fusions adoptées en 2001.

Le STB a jugé que la demande de décembre était incomplète, en raison de l'absence de projections concernant la part de marché et l'impact sur la concurrence. Le STB a rejeté la demande sans préjudice, ce qui permet aux chemins de fer de déposer une nouvelle demande une fois que les lacunes ont été comblées.

Le président Donald Trump a publiquement soutenu le projet de fusion. L'administration a eu tendance à approuver les grandes transactions ou à imposer des mesures correctives plutôt qu'à les bloquer purement et simplement. Une telle fusion était considérée comme impensable sous la précédente administration Biden et sa répression générale de la consolidation.

Il s'agit du premier grand projet de fusion ferroviaire à être examiné dans le cadre plus strict mis en place il y a plus de vingt ans, qui exige des candidats qu'ils prouvent que leur transaction renforcera la concurrence - et ne se contentera pas de la préserver - tout en apportant des avantages démontrables pour l'intérêt public.

Dans sa décision, la Commission a déclaré que les chemins de fer avaient prévu une croissance du trafic et des détournements du chemin de fer d'un océan à l'autre proposé, mais qu'ils n'avaient fourni que des données sur les parts de marché en 2023, et non les projections requises montrant comment la part du transporteur combiné pourrait évoluer plusieurs années après la conclusion de l'opération. Cette décision fait suite à une plainte déposée en janvier par le Canadien National , qui affirmait que la demande ne contenait pas d'informations essentielles sur la concurrence - notamment la méthode d'identification des itinéraires où deux voies se rejoignent et les listes complètes des expéditeurs potentiellement concernés - ce qui limitait la capacité des parties prenantes à évaluer l'impact de la fusion sur la concurrence.

Union Pacific et Norfolk Southern ont déposé leur demande de près de 7 000 pages le 19 décembre, affirmant que la combinaison améliorerait la fiabilité du service, transférerait le fret des camions vers le rail, maintiendrait les options des expéditeurs et apporterait de grands avantages au public tout en protégeant les emplois des syndicats.

Le STB a souligné que sa décision ne devait pas être interprétée comme une indication de la manière dont il pourrait finalement décider du bien-fondé d'une demande révisée.