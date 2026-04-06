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L'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile clôt l'enquête sur la fonction d'aide à la conduite de Tesla
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré lundi qu'elle avait clos une enquête sur la fonction "Actually Smart Summon" des véhicules Tesla

TSLA.O , couvrant environ 2,59 millions de véhicules.

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