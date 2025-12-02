 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 120,16
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'autorité allemande de la concurrence vérifie la conformité des règles révisées d'Apple en matière de suivi des applications
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité allemande de la concurrence a déclaré mardi qu'elle évaluait les solutions proposées par Apple AAPL.O pour résoudre les problèmes de concurrence liés à son App Tracking Transparency Framework (ATTF) et qu'elle avait lancé un test de marché pour recueillir les réactions des éditeurs d'applications, des associations de médias, des fournisseurs de contenu et des autorités chargées de la protection des données.

Le chef du Bundeskartellamt, Andreas Mundt, a déclaré qu'Apple avait accepté d'introduire des invites de consentement neutres à la fois pour ses propres applications et pour les applications de tiers, et que l'évaluation préliminaire de l'autorité indiquait que les propositions pouvaient résoudre les problèmes de concurrence.

Une décision finale sera prise à l'issue de l'étude de marché.

Apple

Valeurs associées

APPLE
283,1000 USD NASDAQ +1,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank