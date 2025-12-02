L'autorité allemande de la concurrence vérifie la conformité des règles révisées d'Apple en matière de suivi des applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité allemande de la concurrence a déclaré mardi qu'elle évaluait les solutions proposées par Apple AAPL.O pour résoudre les problèmes de concurrence liés à son App Tracking Transparency Framework (ATTF) et qu'elle avait lancé un test de marché pour recueillir les réactions des éditeurs d'applications, des associations de médias, des fournisseurs de contenu et des autorités chargées de la protection des données.

Le chef du Bundeskartellamt, Andreas Mundt, a déclaré qu'Apple avait accepté d'introduire des invites de consentement neutres à la fois pour ses propres applications et pour les applications de tiers, et que l'évaluation préliminaire de l'autorité indiquait que les propositions pouvaient résoudre les problèmes de concurrence.

Une décision finale sera prise à l'issue de l'étude de marché.