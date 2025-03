L'automobile américaine redoute les droits de douane

(AOF) - Le secteur automobile est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 25 % sur tous les véhicules et pièces détachées automobiles importés aux États-Unis. General Motors devrait baisser de plus de 6%, tandis que Ford et Tesla semblent moins affectés. Le président américain souhaite " protéger l'industrie automobile américaine, essentielle à la sécurité nationale et qui a été minée par des importations excessives menaçant la base industrielle nationale et les chaînes d'approvisionnement américaines ".

Le constructeur chinois Nio devrait perdre plus de 7% et son compatriote Xpeng plus de 3,5%. Pour Jefferies, il est difficile d'imaginer qu'une politique d'une telle ampleur ne conduise pas à un mélange de représailles et d'exemptions. Le broker rappelle qu'un peu plus de 8 millions de véhicules ont été importés aux Etats-Unis en 2024 pour un montant de 243 milliards de dollars, soit un prix moyen de 30300 dollars. Les nouveaux droits de douane impliqueraient donc une hausse de 7600 dollars en moyenne.

Autos Dive America, qui représente les constructeurs européens et asiatiques actifs aux Etats-unis, prévoit que les droits de douane " rendront la production et la vente de voitures plus coûteuses " dans le pays. " Ce qui entraînera à terme une hausse des prix, une réduction des choix pour les consommateurs et une diminution des emplois dans le secteur manufacturier américain ".