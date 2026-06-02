L'australien Lendlease rebondit ; Citi estime que l'action présente un bon rapport qualité-prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

2 juin - ** L'action de Lendlease Group LLC.AX progresse de 1,6 % à 2,61 dollars australiens, au lendemain d'un plus bas en quarante ans lié à la vente d'actifs en Italie

** Citi estime quecette activité immobilière intégrée présente un « bon rapport qualité-prix » et juge le cours de l'action trop attractif pour être ignoré

**La société a conclulundi un accord pour vendre ses droits de développement du projet à usage mixte Milano Santa Giulia en Italie pour environ 250 millions de dollars australiens (179,05 millions de dollars américains, soit XX,XX millions d'euros)

** La société indique que la vente se fera à un prix inférieur à la valeur comptable et prévoit une perte d'exploitation après impôts d'environ 175 millions de dollars australiens

** Selon une société de courtage, la perte plus importante que prévu d' LLC.AX pour l'exercice 2026 affecte l'unité de libération de capital non stratégique,tandis que les prévisions de BPA pour l'activité principale de l'exercice 2026, comprises entre 28 et 34 cents australiens par action, ne devraient pas être affectées

** Ajoute que l'action se négocie avec une décote, à environ 25% de moins que la valeur estimée des actifs principaux de Lendlease

** Citi maintient sa recommandation « acheter » et son objectif de cours à 6,3 dollars australiens

**Le titre a reculé de 50,1% depuis le début de l'année, en incluant les fluctuations du jour

(1 $ = 1,3963 dollars australiens)