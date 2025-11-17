L'australien Airtasker glisse après un placement à prix réduit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions de la société australienne Airtasker ART.AX chutent de 10,5 % à 0,30 dollar australien, leur plus forte baisse intrajournalière depuis le 7 avril ** La place de marché en ligne pour les services locaux lève 10 millions de dollars australiens (6,52 millions de dollars) par le biais d'un placement à 0,30 dollar australien par action

** Le prix de placement représente une décote de 10,4 % par rapport au dernier cours de l'action

** Le produit de la vente sera utilisé pour financer des investissements marketing ciblés aux États-Unis et au Royaume-Uni ** Dans une annonce séparée, la société a déclaré que son partenariat stratégique avec iHeartMedia IHRT.O fournira à Airtasker USA 5 millions de dollars supplémentaires en ressources médiatiques et publicitaires

** Environ 785 000 actions ont changé de mains, soit près de 4 fois la moyenne sur 30 jours

** ART en baisse de 33,3% depuis le début de l'année

(1 $ = 1,5337 dollars australiens)