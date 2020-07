Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Australie va forcer Facebook, Google à payer les médias pour leurs contenus Reuters • 31/07/2020 à 02:49









SYDNEY, 31 juillet (Reuters) - L'Australie va forcer Facebook FB.O et Google GOOGL.O à rémunérer les groupes de presse du pays pour leurs contenus, a déclaré vendredi le secrétaire au Trésor, Josh Frydenberg. S'exprimant devant les journalistes à Melbourne, il a dit que le code de conduite obligatoire, qui doit être légiféré cette année, est indispensable pour garantir la viabilité des groupes de presse australiens. "Il s'agit de s'assurer que nous ayons une concurrence accrue, une protection des consommateurs accrue, et un paysage médiatique durable", a détaillé Frydenberg. Le projet prévoit que les géants américains du numérique soient contraints de négocier avec les entreprises de presse australiennes pour utiliser leurs contenus. L'Australie deviendra ainsi le premier pays à obliger Facebook et Google à payer pour diffuser des informations de presse. Les deux groupes ont écarté pendant des années les demandes de rémunération de groupes de presse à travers le monde. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Facebook et de Google. Une autorité statutaire sera chargée d'arbitrer les désaccords éventuels. Si aucun accord n'est alors conclu en 45 jours, une entité gouvernementale prendra une décision finale. (Colin Packham; version française Jean Terzian)

