L'Australie se prépare à intenter une action en justice contre les médias sociaux en invoquant des violations de l'interdiction des adolescents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les autorités rassemblent des preuves en vue d'une action en justice - ministre

* Meta, YouTube et TikTok font l'objet d'une enquête, selon l'autorité de régulation

* Les plateformes n'utilisent pas suffisamment la déduction de l'âge et l'assurance de l'âge, selon le régulateur

(Refonte avec les citations du nouveau ministre des communications dans les paragraphes 3-4, 17-18) par Byron Kaye

L'Australie a menacé mardi de poursuivre les géants des médias sociaux pour avoir prétendument bafoué l'interdiction des moins de 16 ans, alors que le régulateur de l'internet a révélé qu'il enquêtait sur certaines des plus grandes plateformes pour non-respect présumé de cette mesure inédite dans le monde.

Trois mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction, le commissaire à l'e-sécurité a déclaré qu'il enquêtait sur Instagram et Facebook de Meta META.O , YouTube de Google

GOOGL.O , Snapchat SNAP.O et TikTok pour d'éventuelles violations de la loi.

La ministre des communications, Anika Wells, a déclaré que le gouvernement rassemblait des preuves "afin que le commissaire à la sécurité électronique puisse aller devant la Cour fédérale et obtenir gain de cause".

"Nous avons passé l'été à construire cette base de preuves à partir de toutes les histoires que vous avez certainement toutes entendues ... sur la manière dont les enfants contournent cette loi", a déclaré Mme Wells à la presse à Canberra.

Les gouvernements du monde entier observent les mesures prises par l'Australie pour contrôler les géants de la technologie, et nombre d'entre eux envisagent d'adopter une réglementation similaire pour protéger les enfants contre les méfaits des médias sociaux, notamment le harcèlement et la honte corporelle.

Cette menace juridique constitue un changement de ton frappant de la part d'un gouvernement qui avait salué la coopération des géants de la technologie lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction en décembre.

Après avoir affirmé que les entreprises avaient désactivé 4,7 millions de comptes de mineurs présumés, le gouvernement a dû faire face à des titres quotidiens sur des adolescents qui contournaient les restrictions ou conservaient simplement leur compte sans qu'on leur demande leur âge.

Meta et Snap ont déclaré qu'ils s'engageaient à respecter l'interdiction, et un porte-parole de Meta a ajouté que les propres essais du gouvernement de la technologie d'assurance de l'âge ont trouvé des "marges d'erreur naturelles" autour de la limite d'âge de 16 ans.

TikTok a refusé de commenter, tandis qu'un porte-parole de Google n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

En vertu de la loi australienne, les plateformes doivent prouver qu'elles prennent des mesures raisonnables pour exclure les utilisateurs mineurs, sous peine d'amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (34 millions de dollars) par infraction, ce qu'eSafety devrait poursuivre devant un tribunal civil.

POSITION D'APPLICATION

L'autorité de régulation a précédemment déclaré qu'elle ne prendrait des mesures coercitives qu'en cas de non-conformité systémique.

Mais dans son premier rapport complet sur la conformité depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction, eSafety a déclaré que les mesures prises par les plateformes n'étaient pas à la hauteur et qu'elle prendrait une décision sur les prochaines étapes d'ici le milieu de l'année.

"Nous passons maintenant à une position d'application", a déclaré Julie Inman Grant, commissaire, dans un communiqué.

L'autorité de régulation a signalé d'importantes lacunes en matière de conformité, notamment le fait que les plateformes invitent les enfants qui ont déjà déclaré un âge inférieur à 16 ans à procéder à une nouvelle vérification de l'âge, qu'elles autorisent des tentatives répétées de tests d'assurance de l'âge jusqu'à ce qu'un enfant obtienne un résultat supérieur à 16 ans et qu'elles n'offrent pas aux utilisateurs les moyens de signaler les comptes de mineurs.

Certaines plateformes n'utilisaient pas l'inférence d'âge, qui permet d'estimer l'âge en fonction de l'activité en ligne d'une personne, et d'autres n'utilisaient des mesures d'assurance de l'âge, telles que des vérifications basées sur des photos, qu'après qu'un utilisateur ait tenté de modifier son âge, plutôt qu'au moment de l'inscription.

Il est donc "probable que de nombreux enfants australiens âgés de moins de 16 ans aient pu créer des comptes sur des plateformes de médias sociaux limitées par l'âge en déclarant simplement qu'ils avaient 16 ans ou plus", a déclaré l'autorité de régulation.

Près d'un tiers des parents ont déclaré que leur enfant de moins de 16 ans avait au moins un compte de média social après l'entrée en vigueur de l'interdiction, et deux tiers d'entre eux ont déclaré que la plateforme n'avait pas demandé l'âge de l'enfant, a ajouté l'organisme.

(1 dollar = 1,4592 dollar australien)