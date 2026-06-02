L'Australie ordonne à Amazon, eBay et d'autres sites de ne pas vendre de jouets magnétiques interdits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'autorité de régulation s'attaque aux jouets magnétiques interdits

* Amazon, eBay, Kogan et Fruugo font l'objet de demandes

* Amazon affirme que ses contrôles de sécurité ont bloqué les produits

* L'autorité de régulation envisage des mesures coercitives après les remboursements

(Réécriture et ajout du commentaire de Kogan au paragraphe 7)

L'autorité australienne de la concurrence a adressé des demandes de retrait à Amazon AMZN.O , eBay

EBAY.O , Kogan KGN.AX et Fruugo après avoir découvert des annonces pour des jouets magnétiques de type échecs interdits, dont les aimants peuvent causer des blessures mortelles s'ils sont avalés par des enfants.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a déclaré mardi qu'elle enquêtait sur la commercialisation de jouets et de jeux interdits contenant de petits aimants puissants, notamment des jeux d'échecs magnétiques et des jeux d'échecs de combat magnétiques. L'Australie interdit les aimants libres ou séparables dans certains jouets, jeux et bijoux.

L'ACCC a indiqué que les places de marché avaient accepté de retirer les annonces concernées, de contacter les clients et d'empêcher leur remise en vente. Amazon, Kogan et Fruugo ont procédé ou proposé des remboursements, a-t-elle précisé.

L'autorité de régulation a déclaré qu'elle continuerait à enquêter et à envisager des mesures coercitives.

Cette action intervient quelques jours après que l'autorité de régulation a poursuivi en justice , la filiale australienne d'Amazon, pour des violations présumées des règles d'avertissement relatives aux piles boutons dans les sacs à dos pour enfants. Il s'agit de sa première affaire devant la Cour fédérale contre une place de marché en ligne concernant les normes de sécurité des produits.

« La sécurité des clients est notre priorité absolue », a déclaré un porte-parole d'Amazon dans un e-mail, ajoutant que la société avait banni les jeux d'échecs magnétiques de sa boutique, que ces produits puissent ou non être vendus légalement en Australie.

Une porte-parole de Kogan a déclaré que l'entreprise accordait la priorité à la sécurité des produits et à la conformité sur l'ensemble de ses boutiques en ligne, notamment par le biais d'une surveillance continue des avis de l'ACCC, des autorités de régulation des États, des rappels et des interdictions de produits.

eBay a indiqué que les annonces jugées contraires à sa politique de sécurité des produits avaient été rapidement retirées après examen. Fruugo n'a pas pu être joint immédiatement.

La vice-présidente de l'ACCC, Catriona Lowe, a exhorté les consommateurs à cesser d'utiliser les produits concernés, à les tenir hors de portée des enfants et à demander leur remboursement. Elle a également appelé les détaillants en ligne et physiques à examiner leurs jouets et jeux et à rappeler tout produit non conforme.